關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普祭出關稅，對八個反對美國接管格陵蘭的歐洲國家加徵關稅。路透
美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國報復程度不大，加上人工智慧（ＡＩ）投資強勁，正抵消關稅負面衝擊，影響將要更長時間顯現。

美聯社報導，有效關稅稅率是基於實際輸美商品計算的平均。耶魯大學預算實驗室數據顯示，去年美國有效關稅率在四月達到高峰，去年十一月仍有近百分之十七，是去年一月的七倍多。

川普加徵關稅確實提高政府收入，去年一至十一月賺進逾二三六○億美元，遠超往年，但仍只占聯邦總收入一小部分，遠未能支撐川普利用關稅來免徵所得稅或普發關稅紅利的提議。

至於美國貿易逆差，去年三月因加徵關稅前的進口潮，達一三六四億美元新高，九月減至五二八億美元，但去年一至九月仍較前年同期高出一成七。

時代雜誌十五日刊出哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯的文章，文中寫道，專家曾預測川普關稅將推高通膨、拖累製造業和股市，但一年來全球經濟未崩跌，是否代表川普做得對？勞倫斯認為，川普關稅就像全球貿易中的白蟻，很可能慢慢瓦解現有體系。

勞倫斯說，令人驚訝的是，除利用稀土等手段報復的中國，幾乎沒有國家就反擊美國關稅大獲成功，川普最終迫使多國接受約百分之十五關稅。另外，許多證據顯示美國經濟正停滯，但ＡＩ的樂觀情緒至今支撐股市，資料中心建案也促進投資。

該文指出，川普孤立主義政策下，全球化本質正改變，從單極轉向碎片化體系，誰將接手美國領導權尚不明朗。中國經濟正成長，恐在ＡＩ競賽超越美國；加拿大、歐盟則強化彼此關係，發展各自內部市場。川普關稅政策和其收取各國「朝貢投資」，正埋下各方對美國的怨恨。隨著其他國家取代美國的市場和領導地位，美國戰略影響力將減弱，但過程漫長，後果不會立即顯現。

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

歐洲揚言關稅報復 川普不退讓：一定拿下格陵蘭

美國總統川普對八個歐洲國家加徵關稅，意圖藉此施壓取得格陵蘭，歐盟各國紛紛撻伐，但初步決定與美國談判，且不排除實施報復性關...

關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨

美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國...

川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

（德國之聲中文網）美國總統川普似乎越來越堅定地要吞並格陵蘭島。正如這位美國總統在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發帖所說，吞並格陵蘭島既可以“輕松”地進行，即由丹麥為其領土定價

格陵蘭爭議 歐美強碰 歐盟擬祭報復性關稅

美國總統川普為了格陵蘭問題，對歐洲八國發動最新關稅威脅，歐盟領袖預定22日召開緊急會議，商討反制措施，包括重新檢視規模9...

歐盟反脅迫 美元資產武器化 專家：對市場極具破壞性

歐盟面對美國總統川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI），分析師則指出，歐盟甚至可以把手上合計...

日對美5500億美元投資 傳已列首批計畫

路透引述知情人士報導，有關日本為讓美國川普政府調降關稅而與華府達成的協議中包含的五千五百億美元投資，雙方已將若干計畫列入...

