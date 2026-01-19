面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

在美國總統川普揚言為格陵蘭僵局對歐洲國家加徵關稅後，歐盟今天表示希望與美國對話，但若有必要也準備好採取反制措施。

法新社報導，川普（Donald Trump）本月17日矢言，除非美國取得格陵蘭，否則將對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、瑞典等歐盟成員以及英國、挪威徵收額外關稅，此舉撼動歐洲。

歐盟27國領導人22日晚間將在布魯塞爾召開緊急峰會，商討如何應對這場多年來對跨大西洋關係最嚴峻的危機之一。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）指出：「我們的首要之務是對話，而非升高情勢。最負責任的領導方式有時是保持克制。」

吉爾表示，歐盟持續與美國在各層級進行溝通。

他告訴記者：「我們努力保持冷靜、堅定、嚴肅且負責的態度，因為我們認為這才是領導層應有的樣貌。」

不過他也強調：「如果（美國）威脅的關稅真的實施，歐盟也有相應措施，並準備好做出回應。」

如果川普拒絕讓步，歐盟正考慮不同對策，包括暫停去年和美國達成的現行關稅協議。

其次，歐盟目前暫緩至2月初、針對價值930億歐元自美國進口商品的關稅也可能正式生效。

第三，如果情勢仍未改變，歐盟將啟動包括俗稱「火箭砲」（bazooka）的反脅迫機制在內等多種手段。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的幕僚透露，若川普履行關稅威脅，他將要求歐盟啟動這項目前未曾動用的機制反擊華府。

吉爾談到：「人們問我，這項反脅迫機制是否重新擺上檯面？其實它一直都是選項之一。」