快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI）。（路透）
歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI）。（路透）

在美國總統川普揚言為格陵蘭僵局對歐洲國家加徵關稅後，歐盟今天表示希望與美國對話，但若有必要也準備好採取反制措施。

法新社報導，川普（Donald Trump）本月17日矢言，除非美國取得格陵蘭，否則將對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、瑞典等歐盟成員以及英國、挪威徵收額外關稅，此舉撼動歐洲。

歐盟27國領導人22日晚間將在布魯塞爾召開緊急峰會，商討如何應對這場多年來對跨大西洋關係最嚴峻的危機之一。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）指出：「我們的首要之務是對話，而非升高情勢。最負責任的領導方式有時是保持克制。」

吉爾表示，歐盟持續與美國在各層級進行溝通。

他告訴記者：「我們努力保持冷靜、堅定、嚴肅且負責的態度，因為我們認為這才是領導層應有的樣貌。」

不過他也強調：「如果（美國）威脅的關稅真的實施，歐盟也有相應措施，並準備好做出回應。」

如果川普拒絕讓步，歐盟正考慮不同對策，包括暫停去年和美國達成的現行關稅協議。

其次，歐盟目前暫緩至2月初、針對價值930億歐元自美國進口商品的關稅也可能正式生效。

第三，如果情勢仍未改變，歐盟將啟動包括俗稱「火箭砲」（bazooka）的反脅迫機制在內等多種手段。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的幕僚透露，若川普履行關稅威脅，他將要求歐盟啟動這項目前未曾動用的機制反擊華府。

吉爾談到：「人們問我，這項反脅迫機制是否重新擺上檯面？其實它一直都是選項之一。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

相關新聞

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

在美國總統川普揚言為格陵蘭僵局對歐洲國家加徵關稅後，歐盟今天表示希望與美國對話，但若有必要也準備好採取反制措施

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

彭博資訊報導，美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，...

川普因格陵蘭祭關稅威脅 德國副總理批勒索、擬反制

美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅，德國副總理兼財長克林拜耳今天表示，面對川普的「勒索」，歐...

歐盟反脅迫構想與台灣有關 抗美關稅威脅需表決通過

美國總統川普威脅針對歐洲8國加徵關稅，促使歐盟動用「反脅迫工具」的選項浮上檯面。這項機制的構想與立陶宛允許台灣設處招致中...

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

專家警告，若美國總統川普落實對歐洲八國課徵關稅的威脅，對美出口的歐洲企業恐將面臨嚴重的行政作業難題。

應對美威脅 歐盟、南共市簽自貿協議 消弭90%關稅

在美國頻頻施壓之際，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur，簡稱是南共市）四國17日簽署已協商25年的自由貿易協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。