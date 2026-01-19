快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，還可乘機加強與歐洲之間的貿易。圖為中國大陸上海港。路透
美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅,對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候,北京不僅獲得一些喘息空間,還可乘機加強與歐洲之間的貿易。圖為中國大陸上海港。路透

彭博資訊報導，美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，還可乘機加強與歐洲之間的貿易。但另一方面，大陸可能不會大力刺激國內消費。

中國與加拿大上周簽署貿易協議，加拿大將取消對中國電動車的關稅措施。隨著未來幾周英國首相施凱爾與德國總理梅爾茨將相繼走訪北京，北京當局正設法再下兩城，尋求在貿易方面取得類似成果。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，「今年中國的貿易摩擦風險將顯著下降，而且由於出口仍將強勁，因此當局不會大力刺激內需」。他預測2026年中國出口額將成長6%。彭博資訊的調查結果也顯示，經濟學家預測今年只會調降利率0.2個百分點。

德國財政部長克林拜耳在19日強調局勢改變了，他宣稱歐盟能夠承受川普挑釁的程度「已經達到極限」。歐盟現在正考慮對中國電動車採取最低售價限制，而非實施關稅，象徵歐盟正在重新調整對中國的立場，這對比亞迪是一大潛在利多。

北京也在推動雙方重啟「歐─中廣泛性投資協定（CAI）」談判。這項協定將使歐洲企業擴大進入中國市場，並打破中國在歐盟的投資壁壘，但歐盟官員在公開場合仍表示對這項協定興趣不大。

法國外貿銀行首席亞大經濟學者加西亞-埃雷羅表示，「中國一直在施加壓力，現在由於歐盟對川普絕望，或許會接受這項協定」。

英國首相施凱爾預定元月稍晚訪中，中方可將催促英國進一步開放市場。大陸奇瑞汽車的傑酷品牌車去年元月才在英國推出，現在銷售量已經超過本田、雪鐵龍和保時捷。

北京龍洲經訊的中國經濟學家何偉指出，「未來五年，或至少是在可預的未來，出口仍將是中國經濟成長的重要支柱」，這部分歸因於全球經濟的需求強勁，「這種從外部需求轉向內部需求的轉變，將是一個中長期過程」。

由於刺激消費的措施有限，經濟學家預測2026年中國的通膨率仍將是負數，這意味著企業營收及勞工薪資仍承受壓力。

