快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

川普因格陵蘭祭關稅威脅 德國副總理批勒索、擬反制

中央社／ 柏林19日綜合外電報導
美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅。路透
美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅。路透

美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅，德國副總理兼財長克林拜耳今天表示，面對川普的「勒索」，歐洲正在準備反制措施。

法新社報導，克林拜耳（Lars Klingbeil）在德國首都柏林與法國經濟暨財政部長勒斯鳩（RolandLescure）舉行聯合記者會時說：「我們不會讓自己被勒索。」

「歐洲會以團結且明確的方式作出回應，現在我們正和歐洲夥伴共同準備反制措施。」

川普（Donald Trump）17日揚言，若不把格陵蘭讓給美國，將對丹麥等歐洲國家加徵最高25%的關稅。格陵蘭是丹麥的自治領土。

英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威和瑞典上週末已發表共同聲明，反擊這項威脅。

克林拜耳指出，歐洲的回應可能包含3大方向。

其一，與美國的現行關稅協議將遭擱置。

其二，歐洲對美國商品加徵的進口關稅可能生效。相關措施目前暫停實施至2月初。

第三，歐盟應考慮動用可茲運用的工具，來回應華府的「經濟勒索」。

勒斯鳩認同川普的威脅形同「勒索」，他說：「250年盟邦之間的勒索、朋友之間的勒索，顯然令人無法接受。」

他說：「我們歐洲人必須在回應上保持團結與協調，最重要的是要準備充分運用（歐盟的）各項工具。…我們決心捍衛自身主權。」

勒斯鳩說，七大工業國集團（G7）財長會議將於近日召開，討論包括格陵蘭在內等緊迫議題。法國目前是G7輪值主席國，美國亦為成員之一。

談到川普發出的威脅，克林拜耳強調，這「已觸碰歐洲的極限」。

他說：「我們不斷經歷川普總統尋求的新一輪對抗。」

關稅 川普 格陵蘭

延伸閱讀

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

覬覦礦產、戰略價值…川普急取格陵蘭有4大原因 

相關新聞

川普因格陵蘭祭關稅威脅 德國副總理批勒索、擬反制

美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅，德國副總理兼財長克林拜耳今天表示，面對川普的「勒索」，歐...

歐盟反脅迫構想與台灣有關 抗美關稅威脅需表決通過

美國總統川普威脅針對歐洲8國加徵關稅，促使歐盟動用「反脅迫工具」的選項浮上檯面。這項機制的構想與立陶宛允許台灣設處招致中...

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

專家警告，若美國總統川普落實對歐洲八國課徵關稅的威脅，對美出口的歐洲企業恐將面臨嚴重的行政作業難題。

應對美威脅 歐盟、南共市簽自貿協議 消弭90%關稅

在美國頻頻施壓之際，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur，簡稱是南共市）四國17日簽署已協商25年的自由貿易協議...

美國進逼格陵蘭 英相電川罕見表達不滿

英國首相施凱爾罕見因為格陵蘭議題對美國總統川普表達不滿！他在18日與川普通話時強調，對反對美國吞併格陵蘭島的盟友徵收關稅是「錯誤的」。但目前川普因為稀土與戰略位置需求，還是很積極的想要獲得格陵蘭，歐盟與北約如何因應川普的威脅已經成為歐洲國家最大的考驗。

歐盟可回擊川普關稅？比貿易「火箭炮」更傷市場的終極大招：龐大美債

歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI），這項工具被譽為是歐盟最強大的「貿易火箭炮」防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。