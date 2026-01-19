歐盟反脅迫構想與台灣有關 抗美關稅威脅需表決通過

美國總統川普威脅針對歐洲8國加徵關稅，促使歐盟動用「反脅迫工具」的選項浮上檯面。這項機制的構想與立陶宛允許台灣設處招致中國施壓有關，但要實施還須看大國的立場。

費加洛報（Le Figaro）報導，川普（DonaldTrump）重返白宮一年來已針對歐盟採取多項施壓行動，包括提高對歐洲國家的關稅、威脅葡萄酒及烈酒等特定產業、拒發簽證給前歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）等人。

在這些事件中，都有歐洲官員呼籲動用經貿領域的反脅迫工具（ACI），但由於缺乏團結和決心，歐盟27國未付諸行動。

不過，川普近日揚言針對參與格陵蘭島捍衛行動的8國課徵額外關稅，可能是促使歐盟採取行動的最新一擊。這8國包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭。

川普多次強調，美國為了國家安全，有必要控制格陵蘭島。但格陵蘭是丹麥自治領地，丹麥和格陵蘭政治領袖均表態不願將這座島嶼讓予美國。

報導指出，川普的威脅堪稱「教科書式脅迫」，根據歐盟2023年12月制定的規定，所謂脅迫是指一國實施或威脅採取措施迫使另一國屈服，以干預其「正當主權選擇」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的幕僚昨天透露，若川普真的加徵關稅，馬克宏將要求啟動歐盟反脅迫工具。

報導指出，歐盟2023年底推出反脅迫工具，反映出思維轉變，即逐漸承認有必要為經濟戰做準備，近年諸多危機又加速此一轉變，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情凸顯歐洲對中國的依賴、俄羅斯侵略烏克蘭，以及立陶宛因同意台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設處而遭中國施壓等。

法國新聞台（franceinfo）也提到，反脅迫工具的構想來自立陶宛與中國之間的緊張關係，當時立陶宛指控中國以台灣獲准在維爾紐斯設處為由，封鎖其出口。

費加洛報報導，法國智庫蒙田研究所（InstitutMontaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）說，在歐盟可採取的措施中，反脅迫工具是唯一一項不屬於單純對等邏輯的措施。

換句話說，反脅迫工具不是只以10%的關稅回應10%的關稅，而是允許嚴厲打擊目標的經濟要害。

歐盟可針對目標單方面課徵關稅、限制甚至禁止進入市場、限制或暫停商業活動的執照和許可、限制智慧財產權及其使用、禁止直接投資等。舉例來說，歐盟可以禁止串流平台或社群網路在境內運作，或限制大型資產管理公司在歐洲募資。

有些歐洲人將反脅迫工具稱為「火箭筒」，它可讓歐洲跳出世界貿易組織（WTO）的傳統框架；從策略上來說，它可讓歐洲針對美國企業在歐洲市場最具利益的產業採取針對性措施，例如科技、數位服務、銀行及金融服務。

有人質疑反脅迫工具只是嚇阻性措施，不該真的動用。但歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）接受金融時報（Financial Times）訪問時說：「有時，重要的是把槍擺在桌上。」

巴黎政治學院（Sciences Po）教授賴迪（ZakiLaïdi）近期撰文說：「如果川普決定以關稅加強施壓丹麥，歐盟別無選擇，只能啟動這項機制。否則只會證實並加劇自己的地緣政治弱點。」

前歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmström）曾表示：「反脅迫工具的問題是它從未被使用過，因此必須非常謹慎操作，確保它有效，但也要考慮它可能創下的先例。」

此外，啟動反脅迫工具的流程和其他貿易政策工具不同，並非僅由歐盟執委會掌控，而是需要成員國多數表決通過，先確認有脅迫行為，再啟動應對機制。

研究國際關係和防務議題的巴黎政治學院講師拉甘（Guillaume Lagane）接受法國新聞台訪問時說，關鍵在於大國的立場，「我們等著看德國、義大利和波蘭的態度」。