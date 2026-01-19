EU擬930億歐元關稅報復川普 格陵蘭爭議掀大西洋危機

快訊

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國總統川普揚言制裁反對其接管格陵蘭的盟邦，為了反擊，歐洲聯盟（EU）各國正考慮對美徵收總額930億歐元的關稅，或限制美企進入歐盟市場。

這是數十年來跨大西洋關係最嚴重的危機。

參與籌備的官員表示，制定這些報復措施是為了讓歐洲領袖本週在達沃斯（Davos）世界經濟論壇會晤川普時，擁有談判籌碼。

他們力求達成妥協，以避免這個西方軍事聯盟出現嚴重裂痕，因為那將對歐洲的安全構成生存威脅。

這份關稅清單去年即已備妥，但為避免全面貿易戰而暫緩至2月6日。

歐盟努力思考如何回應川普的懲罰性關稅威脅之際，歐盟27個駐外大使今天討論重新啟動這份清單的可能性，也討論了可限制美企進入歐盟內部市場的所謂「反脅迫工具」（ACI）。

川普先前要求丹麥允許由美國接管格陵蘭，昨晚並表示，將在2月1日前對來自英國、挪威及6個歐盟國家的商品徵收10%的關稅，原因是這些國家本週派遣軍隊前往該北極島嶼進行軍事演習。

歐洲外交官表示：「如果這種情況持續下去，有明確的報復工具可以運用…（川普）用的根本是黑手黨手段。」「同時，我們希望公開呼籲保持冷靜，給他一個逐步退讓的機會。」

「我們的訊息是…胡蘿蔔加大棒策略。」

法國呼籲歐盟利用「反脅迫工具」回擊；自2023年通過以來，「反脅迫工具」尚未使用過。該工具包括投資限制，並能限制服務輸出，例如美國大型科技公司在歐盟境內提供的各項服務。

一位法國部長助理表示，法國和德國正在協調聯合回應，兩國財長預計明天先在柏林會面，之後再到布魯塞爾與歐洲其他同僚會議，「這個議題也將在法國主導的七大工業國集團（G7）會議與各國討論」。

雖然其他多個歐盟成員國贊成研究如何針對美國使用「反脅迫工具」，但聽取討論簡報的外交官告訴「金融時報」，多數國家主張，在直接威脅報復前，應先與川普對話。

另一位歐盟外交官表示：「我們需要降溫。」

作為邁向報復行動的一步，歐洲議會幾大政黨本週末表示，他們將推遲一項原定的表決；該表決涉及去年達成之貿易協議中，旨在調降歐盟對美商品關稅的相關措施。

西方國家的國家安全顧問將於明天下午在達沃斯會面，兩位知情官員表示，會談原本主要討論烏克蘭以及結束俄羅斯入侵的和平談判，但已重新安排，以騰出時間討論格陵蘭危機。

歐洲官員表示，川普的威脅「無疑符合反脅迫工具的啟動條件，因為這是教科書等級的脅迫」，「但我們需要利用到2月1日之前的這段時間，看看川普是否有興趣尋找台階下」。

他們還說，很大程度上，這取決於達沃斯談判的結果。

歐洲官員表示，他們希望其報復威脅能增加美國國內反對川普行動的跨黨派壓力，促使他撤回關稅承諾。

歐洲官員表示：「目前的局勢已不容許妥協，因為我們絕不可能交出格陵蘭。有理性的美國人也知道，他剛剛打開了潘朵拉的盒子。」

