快訊

美國進逼格陵蘭 英相電川罕見表達不滿

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
英國首相施凱爾。歐新社
英國首相施凱爾。歐新社

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】英國首相施凱爾罕見因為格陵蘭議題對美國總統川普表達不滿！他在18日與川普通話時強調，對反對美國吞併格陵蘭島的盟友徵收關稅是「錯誤的」。但目前川普因為稀土與戰略位置需求，還是很積極的想要獲得格陵蘭，歐盟與北約如何因應川普的威脅已經成為歐洲國家最大的考驗。

報復關稅是錯誤行為

根據《英國廣播公司》報導，川普近日揚言要對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典和英國等8個歐洲國家進口的商品徵收10%的關稅，直到美國就購買格陵蘭達成協議。首相辦公室發表聲明指出，施凱爾告訴川普，格陵蘭是所有北約會員國的重大利益，為了維護北約盟國的集體安全而對盟國徵收關稅是錯誤的。

川普近日頻頻強調，丹麥沒有能力保護格陵蘭島免受俄羅斯和中國等國的侵略，且並未排除武力奪取該地區的可能性，但美國政府表示，首要手段是購買該地區，因此遭到這8個國家反對。川普則以2月起加收10%關稅、6月起加收25%關稅的方式報復，施凱爾也因此罕見公開譴責過去關係甚密的川普。

市場擔憂不確定性

歐盟執委會主席馮德萊恩強調，歐盟與丹麥和格陵蘭人民完全團結一致，關稅將破壞跨大西洋關係，並可能導致危險的惡性循環。荷蘭外交大臣·維爾也說，川普這樣做是敲詐勒索，而且沒有必要，既不利於北約，也不利於格陵蘭。但《衛報》提到，川普帶來的不確定性更令市場感到恐懼。

由於英國與歐盟已經與美國談妥關稅協定，若川普因為格陵蘭議題提高關稅，恐再對歐洲國家經濟造成重挫。法國正深陷預算危機，德國去年經濟陷入停滯，原本期待今年可以谷底反彈，如今面臨格陵蘭關稅的不確定性，將對企業會有不小的影響。

北約內紛爭難解

土耳其通訊社》提到，北約秘書長呂特也設法要與川普討論格陵蘭和北極安全問題。由於格陵蘭的戰略位置與礦產資源，加上美國對俄羅斯與中國在國際活動增加的擔憂，讓美國想要控制格陵蘭的動機愈來愈強。

歐洲與美國同盟的北約是為了提防俄羅斯，但如今內部卻出現領土爭議，要如何解決紛爭，考驗著歐洲領導人的決策。

