歐盟可回擊川普關稅？比貿易「火箭炮」更傷市場的終極大招：龐大美債

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI）。路透
歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI）。路透

歐盟面對川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI），這項工具被譽為是歐盟最強大的「貿易火箭炮」防衛武器；分析師則指出，歐盟甚至可以把手上合計高達8兆美元美債與美股「武器化」，減持這些美元資產，用來支撐歐元匯率。

法國總統府愛麗舍宮發言人周日表示，若美國真的實施新關稅措施，法國總統馬克宏將要求歐盟啟動其「反脅迫工具」；歐洲議會中間派「復興歐洲」黨團領袖海耶周日下午致函歐盟執委會主席范德賴恩，也提到「應積極準備歐盟反脅迫工具，因為它正是為了回應這類經濟威脅情境而設計。」

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）也表示，美國將貿易當作政治施壓工具，而反脅迫工具正是為了這樣的情境而設計。

被譽為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具」在2023年正式生效，迄今尚未被啟動，它是布魯塞爾最強大的貿易武器，因為它不僅可以針對商品，也能針對服務業，包括限制投資、撤回智慧財產權保護、暫停企業執照，以及禁止企業參與歐盟公共採購。

然而，歐盟若要啟動這項工具，有兩大阻礙，第一是必須取得27個成員國中至少15國同意，且這些國家須代表歐盟總人口的65%以上；第二，啟動流程曠日廢時，因為歐盟執委會必須先展開調查，有四個月的時間可評估，以判定是否發生經濟脅迫，接著由成員國對調查結果投票，並與施壓方展開談判，整個過程可能長達一年。

另外，德意志銀行策略師則點出，歐洲方面也能將手上的美元資產「武器化」，但這種方式對市場極具破壞性。

德意志銀行外匯研究全球主管薩拉維洛斯（George Saravelos）在周日給客戶的報告中表示，歐洲是美國的「最大債主」，歐洲各國合計持有約8兆美元的美國債券與股票，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。

薩拉維洛斯說：「在西方聯盟的地緣經濟穩定性正遭遇根本性破壞的環境下，並不清楚歐洲為何還會願意繼續扮演這樣的角色。過去幾天的發展，可能進一步促使資金從美元部位進行再平衡。」他說，這也會成為支撐歐元匯率的力量。

他表示，川普祭出新關稅，也可能成為促進歐洲政治凝聚力的催化劑，未來幾天最重要的觀察重點，在於歐盟是否會啟動其「反脅迫工具」。

薩拉維洛斯補充說：「在美國的淨國際投資部位處於歷史性高度負值的情況下，歐美金融市場的相互依賴程度從未如此之高。相較於貿易流動，『資金的武器化』才是對市場最具破壞性的因素。」

