川普為併格陵蘭加徵歐8國關稅 英相：錯誤之舉

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

美國總統川普為了接管格陵蘭（Greenland），揚言要對歐洲8國加徵關稅。英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與川普通話表示，為了格陵蘭議題向盟友加徵關稅「是錯誤的」。

唐寧街發言人表示，施凱爾先分別與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通電話之後，再和川普電話交談。

施凱爾告訴川普說：「美國因為北約盟友追求集體安全，而對盟友加徵關稅，這是不對的」。

路透社報導，唐寧街發言人表示：「首相在所有通話中，都重申他對格陵蘭問題的立場。他說，維護高緯度地區的安全，是所有北約盟國的優先要務，這樣才能保護歐洲—大西洋地區的利益。」

川普17日宣布一項計畫，將從2月1日起對歐洲8個國家的商品徵收10%的關稅，並可能從6月1日起，進一步調升至25%，直到美國接管或收購格陵蘭達成協議為止。

這8個國家分別是丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國和挪威。

關稅 川普

台美關稅豁免 南韓要比照…擬動用「不劣於」其他國家待遇條款

台灣與美國達成貿易協議，並且獲得未來美國對進口晶片課徵232條款國安關稅時的免關稅配額後，南韓政府急忙安撫國內晶片製造商...

歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元對美反制關稅

為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討反制措施。歐盟官員指出，成員國正評估多...

川普槓北約 喊加徵關稅…對八國2月起加稅10%

美國總統川普為了格陵蘭問題槓上北約（NATO），宣布2月1日將對八個派兵部署格陵蘭的北約成員國，加徵10%關稅，6月加徵...

川普嗆加徵關稅 德國、丹麥、瑞典衝擊大

美國總統川普威脅就格陵蘭問題對歐洲八國加徵關稅，不管是否落實都將讓美歐關係降至新低點，但分析經濟影響，以德國、丹麥及瑞典...

專家：歐洲可能被迫學陸強便反制

彭博十七日引述專家報導，美國總統川普上任以來，歐洲一度寄望以談判避開與白宮正面衝突，但格陵蘭爭議讓各國警覺，在川普眼中沒...

川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係

美國總統川普因格陵蘭問題，宣布將對丹麥等歐洲8國加徵關稅。這8國18日發表聯合聲明，表示關稅恐有損跨大西洋關係，可能造成...

