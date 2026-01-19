川普為併格陵蘭加徵歐8國關稅 英相：錯誤之舉

美國總統川普為了接管格陵蘭（Greenland），揚言要對歐洲8國加徵關稅。英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與川普通話表示，為了格陵蘭議題向盟友加徵關稅「是錯誤的」。

唐寧街發言人表示，施凱爾先分別與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通電話之後，再和川普電話交談。

施凱爾告訴川普說：「美國因為北約盟友追求集體安全，而對盟友加徵關稅，這是不對的」。

路透社報導，唐寧街發言人表示：「首相在所有通話中，都重申他對格陵蘭問題的立場。他說，維護高緯度地區的安全，是所有北約盟國的優先要務，這樣才能保護歐洲—大西洋地區的利益。」

川普17日宣布一項計畫，將從2月1日起對歐洲8個國家的商品徵收10%的關稅，並可能從6月1日起，進一步調升至25%，直到美國接管或收購格陵蘭達成協議為止。

這8個國家分別是丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國和挪威。