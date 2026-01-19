川普為格陵蘭徵歐洲不支持國關稅 貝森特：美有實力

快訊

中央社／ 紐約18日專電

美國總統川普揚言對不支持美國納入格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，引起反對聲浪。美國財政部長貝森特今天指出，川普認為格陵蘭若不是美國一部分，不可能提升安全。貝森特強調，歐洲衰弱，美國展現實力；相信歐洲領袖會讓步。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet thePress）表示，川普（Donald Trump）強烈認為美國國安不能外包，這（納入格陵蘭）也許不會在明年或未來5年內成事，但極地爭奪戰是真的，美國必須維繫對北約的承諾。

他說，如果俄羅斯哪天從其他方向攻擊格陵蘭，美國會被拖下水。以實力維繫和平，現在是將格陵蘭納入美國的好時機，而且不會發生衝突。美國是全球炙手可熱最強大的國家，歐洲象徵衰弱，美國展現實力。

貝森特再三強調，川普認為格陵蘭若不是美國一部分，將不可能提升安全。俄羅斯進軍克里米亞不就是證據，進軍烏克蘭前事實上也有很多證據。格陵蘭是美國的一部分屆時才能防衛，如果格陵蘭是美國的一部分就無須防衛，川普意在避免衝突。

川普將關稅與格陵蘭掛鉤，引起歐洲領袖強烈反彈，美國與歐盟貿易協商再現緊張。

貝森特說，美國與歐洲的貿易協議尚未完成，若需要採取緊急行動，屆時協議會很不一樣。美中雙方目前處在非常平衡的狀態，但中國如有動作改變平衡，川普也會因應，對印度也是如此。川普對購買俄羅斯原油的歐洲國家加徵25%關稅，就是運用緊急事態下的總統權力。

他強調，大家已見到歐洲無法對付俄羅斯。烏克蘭戰爭根本不該發生，而現在美國必須出面解決。川普的作法是預防俄羅斯與中國未來奪下格陵蘭。

他說，相信歐洲領袖還是會讓步，並瞭解歐洲必須在美國的安全保護傘之下。如果美國撤出，烏克蘭將會如何，相信整個都會崩潰。美國自1980年代起，軍費支出超過北約22兆美元，現在還在試圖追趕。

