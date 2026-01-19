美財長：最高法院不會推翻川普關稅

快訊

中央社／ 紐約18日專電

美國財政部長貝森特今天指出，最高法院不想製造混亂，相信不會推翻川普關稅。他認為全球鉅額貿易逆差可能導致美國發生緊急狀態，因此必須先進行策略性因應。

美國總統川普（Donald Trump）援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），但國會未宣布進入緊急狀態，即向全球開徵對等關稅是否合法，最高法院在一月中，未就案件做出裁決。

貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，相信最高法院不會推翻川普簽署的經濟政策，大法官過去沒有推翻歐巴馬健保（Obamacare），最高法院不想製造混亂。

他說，川普政府完成許多貿易協議，從平衡美國貿易逆差來看這是好事。如今中國商品氾濫歐洲造成危機，未來將出現經濟緊急狀態，相信歐洲國家也會跟進美國的作法。

貝森特解釋，如果美國可能出現緊急狀態，川普會提前行動。他對墨西哥、加拿大與中國祭出芬太尼關稅後，去看看美國近期的芬太尼致死數字，如果（芬太尼）屬於緊急狀態，（貿易逆差）不算嗎。此外，中方去年10月8日拋出稀土出口管制威脅全球，川普以100%關稅回敬，美國當時代表全球為此與中國協商。

他強調，國家緊急狀態（相關法案）旨在避免緊急狀態，這是總統戰略性及地緣政治因素下所做的決定，川普有權運用美國的經濟力量避免發生熱戰。美國如果因為對全球巨額貿易逆差引發國家危機，從自己45年金融市場經驗來看，必須做策略因應，以免出現危機。

貝森特舉例，華爾街曾發生金融風暴，如果有人在2005、2006年就說「停止次貸」結果會如何，但沒人站出來。川普現在舉手發言，以避免出現緊急狀態。

