川普威脅對歐盟加徵關稅 芬蘭與歐盟領袖同聲反對

中央社／ 赫爾辛基18日專電

美國總統川普揚言對芬蘭等歐洲盟國加徵關稅。芬蘭總統史塔布與總理歐爾波在緊急會議後分別表態，定調芬蘭反應，強調盟友應循規則對話，拒絕威脅手段。歐盟領袖與挪威外長則警告，關稅將引發危險惡性循環。

據芬蘭廣播公司（Yle）報導，史塔布（AlexanderStubb）透過X平台指出，芬蘭認定盟友間議題應經由對話與共同規則處理，而非脅迫。他表示關稅將損害跨大西洋關係，勢將引發惡性循環。總理歐爾波（Petteri Orpo）則在社群媒體發文強調，盟友間應循國際規範解決分歧，不應訴諸恫嚇。他警告，提高關稅對歐美雙方都是傷害。

同篇報導中，歐盟外交政策負責人卡拉斯（KajaKallas）在社群媒體表示，中國與俄羅斯將從盟友分歧中獲益。她認為格陵蘭潛在安全威脅可在北約框架內處理，關稅戰將導致彼此付出經濟代價，焦點應放在終結烏克蘭戰爭。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X平台表態，領土完整與主權是國際法基本原則，歐盟全力支持丹麥與格陵蘭人民。她認為關稅將削弱跨大西洋關係，帶來危險後果。

歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）於記者會中就此回應指出，歐盟捍衛國際法不遺餘力，任何地方皆然，而成員國領土完整便是首要起點。他表示將協調歐盟對此事的回應。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）向挪威國家廣播公司（NRK）表示，北約組織內部對加強北極與格陵蘭安全有廣泛共識，但關稅議題不該與此混為一談。

「晚報」（Iltalehti）報導，多位芬蘭政界人士與專家亦透過社群平台發表評論。國會議員林內爾（JarnoLimnell）分析，川普的關稅威脅反映美國外交政策轉變，批評此舉是以經濟工具進行地緣政治施壓。他強調「主權不是交易商品」，對芬蘭而言關鍵在於信任流失，而非僅關稅稅率。

外交與安全政策專家范哈能（Henri Vanhanen）則評估，最壞情況下芬蘭恐將夾在美國與北歐國家之間。他認為此一風險正在浮現，盟友關係往不同方向拉扯，對芬蘭實屬不利，也顯示與白宮的良好關係並非保證。曾爭取參選芬蘭總統的胡塔薩里（SaaraHuhtasaari） 更直言，芬蘭因派遣兩名軍官赴格陵蘭而付出代價，認為芬蘭本可保持中立。

關稅 川普

