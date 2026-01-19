聽新聞
專家：歐洲可能被迫學陸強便反制

聯合報／ 編譯盧思綸、記者胡玉立／綜合報導

彭博十七日引述專家報導，美國總統川普上任以來，歐洲一度寄望以談判避開與白宮正面衝突，但格陵蘭爭議讓各國警覺，在川普眼中沒有什麼不能拿來談判，同盟也未必能夠信任，權力與籌碼才是王道。如此可能迫使歐洲調整策略，甚至參考中國大陸以強硬反制，換取川普退讓的作法。

美國智庫卡托研究所貿易分析師林西康姆說，歐洲此前想法根本是錯的，「目前唯一讓川普退讓的是中國政府，而他們是透過相當強硬的報復性行動做到」。美國智庫大西洋理事會國際經濟主席李浦斯基說，預料歐洲將一致反制，一是歐洲在格陵蘭議題立場高度一致、二是歐洲與美貿易協議已付出很高的政治代價。

歐洲議會廿一日將開會，擬擱置半年前談成的美歐貿易協議。瑞典籍歐洲議會議員卡森布蘿說，若美方脅迫持續，歐方不排除報復關稅或動用反脅迫機制，包括限制投資和參與公共採購計畫及限制智慧財產權保護等。

