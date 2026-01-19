快訊

川普嗆加徵關稅 德國、丹麥、瑞典衝擊大

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國總統川普威脅就格陵蘭問題對歐洲八國加徵關稅，不管是否落實都將讓美歐關係降至新低點，但分析經濟影響，以德國、丹麥及瑞典經濟所受衝擊較大，對英國影響較小，而且從商業考量來看，川普收購格陵蘭「不划算」。

川普17日揚言，2月1日起要對支持格陵蘭的丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭，這八國的所有輸美產品加徵10%關稅，6月1日起提高25%，直到達成能夠全面收購格陵蘭的協議。

彭博估算，美國平均關稅稅率將因此提高1.1個百分點至16.8%，為去年春季以來最高，使川普本任期對歐洲的加稅幅度超過中國大陸。

受影響歐洲國家約有1%至2%的國內生產毛額（GDP），仰賴對美出口，比重最高者分別是丹麥（2.1%）、德國和瑞典（均1.8%）。依賴歐洲八國的美國進口商，也可能受到影響，如丹麥的部分輸美藥品。

若關稅成真，歐洲將面臨報復或降溫的兩難選擇。關稅對歐盟與美國去年談妥的貿易協定，帶來重大風險，歐盟議員表示，可能暫緩批准協定。若歐盟成員國決定升高衝突，歐盟可能會對美國商品加徵關稅。

另從商業考量來看，川普買下格陵蘭後，要創造經濟引擎所需的金融、基建及勞動力投資額，預估需要至少1兆美元，但許多專家認為這筆投資並不合理，因為格陵蘭已開放美國擴大投資與駐軍。而且即便格陵蘭礦藏豐富，但在世界其他地方開採的成本更低。

