川普槓北約 喊加徵關稅…對八國2月起加稅10%

美國總統川普為了格陵蘭問題槓上北約（NATO），宣布2月1日將對八個派兵部署格陵蘭的北約成員國，加徵10%關稅，6月加徵的稅率提高25%，直至美國接管格陵蘭為止，引發歐盟多國反彈，歐洲議會也準備暫停批准美歐貿易協議，讓大西洋兩岸關係再度降至冰點，撼動北約內部團結。

川普17日表示，現在只有美國能保護格陵蘭免落入中俄之手，但丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭已為「不明目的」派兵前往格陵蘭，為了保護全球和平與安全，有必要採取強烈措施迅速化解這個危險情勢。這些北約盟國上周派遣少數兵力前往格陵蘭從事「探索任務」，包括德國和法國派15人，挪威和芬蘭派兩人，英國派一名軍官。

他說，美國2月1日起將對上述八國的輸美商品加徵10%關稅，6月1日起加徵的關稅稅率將調高25%，「直至達成協議、並全面收購格陵蘭為止」。

這番言論引發歐洲多國強烈反彈，歐盟執委會主席范德賴恩17日警告，這項關稅會讓美歐關係陷入「危險的下行循環」，丹麥與格陵蘭共上千人同日走上街頭抗議川普對格陵蘭的圖謀，要求「美國佬滾回去」，歐盟27國大使18日也召開緊急會議商討情勢。

川普以關稅當籌碼，迫使各國讓出格陵蘭島，不僅考驗北約聯盟70年來的穩定，也可能顛覆美歐去年7月達成的貿易協議。歐洲議會最大政團歐洲人民黨主席韋伯表示，已不可能批准和美國的貿易協議，「必須擱置」歐盟要「調降美國產品關稅」的協議。

目前還不清楚川普是否會落實這些關稅威脅，在最高法院近期將對川普對等關稅與芬太尼關稅法源的正當性作出判決之際，也不清楚他會援引哪一項法律授權、以及是否會豁免部分產品，特別是歐盟和英國可能改變原先的投資與監管改革承諾。

歐洲智庫Bruegel資深研究員塔格里雅皮耶特拉指出，「關稅的潘朵拉之盒再度被打開，利害關係更高，粗魯程度前所未見」，歐洲現在別無選擇，只能毫不猶豫地強力對抗這種敵意行為，包括訴諸反脅迫工具。