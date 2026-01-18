川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普與歐洲8國國旗示意圖。路透
美國總統川普與歐洲8國國旗示意圖。路透

美國總統川普因格陵蘭問題，宣布將對丹麥等歐洲8國加徵關稅。這8國18日發表聯合聲明，表示關稅恐有損跨大西洋關係，可能造成危險的惡性循環，「我們將持續團結並協調我方回應。我們致力維護我們的主權」。

上述聲明來自丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、英國。聲明強調與丹麥和格陵蘭人民團結一致，準備基於主權和領土完整性原則參與對話。

8國也說作為北約會員國，「我們致力加強北極安全，這是跨大西洋的共同利益」，預先協調與盟友進行的丹麥「北極耐力」演習就意在回應此一需求，不對任一方構成威脅。

川普17日說，將自2月起對上述8國輸美商品加徵10%進口關稅，理由是這幾國反對美國掌控丹麥的自治領土格陵蘭，且若美國未能就買下格陵蘭達成協議，稅率將自6月1日起提高至25%。

