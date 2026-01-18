川普對歐洲8國祭10%關稅「直到買下格陵蘭」 歐洲強硬回應了

美國總統川普17日宣布，將對8個派兵部署格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭為止。此舉迅速引發歐洲領袖發聲反彈，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏回應強調關稅威脅是「錯誤之舉」、「不可接受」，馬克宏並揚言歐洲人將團結回應、維護主權。

川普發文表示，自2月1日起，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭輸美商品將課徵10%關稅。他並補充，若這些國家持續不讓步，將在6月1日再行調高至25%，「直至達成協議、全面且完整收購格陵蘭為止」。

川普稱：這些國家「已前往格陵蘭，但目的不明，這對地球安全與存續而言是非常危險的情勢」，「它們正在玩這場極其危險的遊戲，已把風險推升到不可接受、也無法長期維持的程度」。

路透報導，川普多次稱，格陵蘭因戰略位置與豐富礦產攸關美國安全，且不排除以武力取得；歐洲多國本周應丹麥要求派遣軍事人員登島。

馬克宏回應稱，「我們不會被任何恐嚇或威脅影響，無論在烏克蘭或格陵蘭」，他並補充，「關稅威脅不可接受」，而且「一旦確認威脅，歐洲人將團結一致回應，確保歐洲主權得到維護。」

瑞典總理也憤怒發聲：「我們不容許自己遭到勒索。影響丹麥與格陵蘭的問題，只能由丹麥與格陵蘭自行決定。」

英國首相施凱爾聲明，「因盟友追求北約盟國集體安全而施加關稅，這是徹底錯誤之舉」，他並稱將與美國政府直接溝通。

歐盟執委會主席范德賴恩試圖緩解局面，強調仍需持續對話，但也警告關稅將「破壞跨大西洋關係，並迅速引發惡性循環之虞」。

紐約時報報導，川普此舉正值最高法院即將裁定對等關稅法源正當性之際，布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所資深研究員柯克加德（Jacob Funk Kirkegaard）表示，新關稅很可能扼殺去年在蘇格蘭談定15%關稅的歐洲–美國貿易協議，「這意味著協議終結，我們正陷入全面貿易戰。要嘛貿易開戰，要嘛真正打仗。」

柯克加德認為，歐洲人會希望美國最高法院能儘早裁定川普的關稅是否合法。