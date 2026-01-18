川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導

美國總統川普今天在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%，引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖齊聲反彈。

面臨川普（Donald Trump）關稅威脅的8個歐洲國家分別為丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明表示：「對追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X平台以法語及英語寫道：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）告訴法新社：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭（Greenland）有權決定與自身相關的事務」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透過聲明表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」，他並指出，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體共同發布聲明警告：「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」

他們談到：「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權。」

這兩人也強調：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上週已展開的相關磋商進程。」

路透社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯今晚宣布，歐盟27國大使明天將召開緊急會議。歐盟外交官透露，會議預計於當地時間下午5時展開。

關稅 川普

相關新聞

格陵蘭問題 不配合就加稅 川普立場日趨強硬

美國總統川普16日表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並再度強調美國基於國家安全考量需要格陵蘭。他也說...

美業者：供應鏈赴美動向視客戶需求 成本壓力待評估

美國IC設計業者今天受訪表示，相較於半導體前段製程，美國在後段製程的產能更顯不足；美國政府雖然希望透過關稅協議，帶動相關...

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

未具名美國官員透露，在本周美國和台灣達成晶片關稅協議後，美國總統川普將尋求和各個國家達成「各自」的半導體關稅協議。

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日警告，南韓的記憶體晶片製造商，以及未在美國投資的...

美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

美國最高法院預計將於20日發布下一波裁決，目前仍有幾項重大案件尚未出爐，其中包括美國總統川普實施的大規模全球關稅之合法性...

關稅致裁員 美家庭繳更多稅

美國總統川普在選舉時承諾解決高通貨膨脹而引發的生活成本危機。執政後利用關稅迫使企業返美建廠，以創造就業、促進經濟成長及降...

