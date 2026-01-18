川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

美國總統川普今天表示，他將自2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。

美聯社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體發文指出，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭將面臨這項關稅。

他還提到，如果美國未能就「完全及徹底購買格陵蘭（Greenland）」達成協議，這項關稅將自6月1日起提高至25%。

法新社報導，川普指出，該關稅在美國達成購買格陵蘭協議之前都將有效。

他還寫道：「這些國家正在玩火，將風險推高到無法承受也無法持續的程度。」

「因此，為了維護全球和平與安全，必須採取強而有力的措施，確保這潛在的危險局面迅速且確實地結束。」

川普昨天才表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭。

他也說，華府正在跟北大西洋公約組織（NATO）討論此議題。