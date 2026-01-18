格陵蘭問題 不配合就加稅 川普立場日趨強硬

美國總統川普16日表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並再度強調美國基於國家安全考量需要格陵蘭。他也說，華府正在跟北約討論此議題。

這番言論顯示川普近來對美國取得格陵蘭的主張日益強硬，也有意動用他最常使用的手段之一，也就是關稅，藉以對外國施加影響力。

川普先前多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭，近日再度重申立場。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

另一方面，歐洲議會正考慮將美歐貿易協議的批准，與川普放棄吞併格陵蘭掛鉤，這使得原本就面臨阻力的美歐協議承受更大的壓力。

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）接受彭博資訊訪問時說，「顯然，貿易協議的所有夥伴都需要尊重任何國家的國家主權。」

歐洲議會正處於敲定該貿易協議的最後階段，這是川普去年夏季與歐盟執委會主席范德賴恩達成的，雖然已部分實施，但仍需議會批准才能正式生效。

據知情官員透露，議員們將於21日會面討論延後貿易投票的事宜，各政治團體在應對方案上存在分歧。包括實力雄厚的中右翼歐洲人民黨在內的右翼團體大致支持按計畫推進，左翼團體則普遍希望放慢進度。