格陵蘭問題 不配合就加稅 川普立場日趨強硬

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普16日表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並再度強調美國基於國家安全考量需要格陵蘭。他也說，華府正在跟北約討論此議題。

這番言論顯示川普近來對美國取得格陵蘭的主張日益強硬，也有意動用他最常使用的手段之一，也就是關稅，藉以對外國施加影響力。

川普先前多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭，近日再度重申立場。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

另一方面，歐洲議會正考慮將美歐貿易協議的批准，與川普放棄吞併格陵蘭掛鉤，這使得原本就面臨阻力的美歐協議承受更大的壓力。

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）接受彭博資訊訪問時說，「顯然，貿易協議的所有夥伴都需要尊重任何國家的國家主權。」

歐洲議會正處於敲定該貿易協議的最後階段，這是川普去年夏季與歐盟執委會主席范德賴恩達成的，雖然已部分實施，但仍需議會批准才能正式生效。

據知情官員透露，議員們將於21日會面討論延後貿易投票的事宜，各政治團體在應對方案上存在分歧。包括實力雄厚的中右翼歐洲人民黨在內的右翼團體大致支持按計畫推進，左翼團體則普遍希望放慢進度。

關稅 川普

延伸閱讀

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

相關新聞

格陵蘭問題 不配合就加稅 川普立場日趨強硬

美國總統川普16日表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並再度強調美國基於國家安全考量需要格陵蘭。他也說...

美業者：供應鏈赴美動向視客戶需求 成本壓力待評估

美國IC設計業者今天受訪表示，相較於半導體前段製程，美國在後段製程的產能更顯不足；美國政府雖然希望透過關稅協議，帶動相關...

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

未具名美國官員透露，在本周美國和台灣達成晶片關稅協議後，美國總統川普將尋求和各個國家達成「各自」的半導體關稅協議。

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日警告，南韓的記憶體晶片製造商，以及未在美國投資的...

美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

美國最高法院預計將於20日發布下一波裁決，目前仍有幾項重大案件尚未出爐，其中包括美國總統川普實施的大規模全球關稅之合法性...

關稅致裁員 美家庭繳更多稅

美國總統川普在選舉時承諾解決高通貨膨脹而引發的生活成本危機。執政後利用關稅迫使企業返美建廠，以創造就業、促進經濟成長及降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。