增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克14日在白宮橢圓辦公室，出席與總統川普同場的活動。美聯社
彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日警告，南韓的記憶體晶片製造商，以及未在美國投資的台灣企業，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨高達100%的關稅

盧特尼克當天在紐約州雪城郊外，出席美光科技（Micron Technology Inc.）新廠動土儀式後指出，美台貿易協議中列出的潛在徵稅措施，也可能影響南韓的晶片製造商。他在回應記者提問時說：「每個想要製造記憶體的廠商，都有兩個選擇：他們可以支付100%的關稅，或者他們可以在美國製造。」

他並未點名任何具體公司，並表示：「這就是產業政策。」

盧特尼克的說法，延續他在15日、也就是美台貿易協議簽署後所提出的警告。該協議以配額為基礎，對承諾投資美國本土製造的企業提供關稅減免。盧特尼克接受CNBC訪問時指出，「如果他們不在美國設廠，關稅很可能將高達100%。」

商務部發言人回應媒體詢問時表示：「盧特尼克部長致力於恢復美國的製造業主導地位，而這一切將從半導體開始。」三星、SK海力士以及台灣駐美代表處的發言人均未立即回應置評請求。

關稅 川普 美國 盧特尼克 南韓 晶片

