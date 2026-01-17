美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

美國最高法院預計將於20日發布下一波裁決，目前仍有幾項重大案件尚未出爐，其中包括美國總統川普實施的大規模全球關稅之合法性。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）16日表示，若法院裁定所謂「解放日」關稅違法，川普已有「備用計畫」，將一律徵收10%的關稅。

路透報導，美國最高法院16日在網站宣布，大法官20日例行開庭時，可能針對已完成口頭辯論的案件發布裁決，但法院不會提前說明哪些案件將列入本次裁定名單。

富比世報導，哈塞特接受福斯財經新聞訪問時表示，若法院裁定相關關稅無效，白宮已有一套「非常可靠的備案」。他表示，川普將立即啟動10%的關稅措施，以「彌補」因依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅遭推翻而留下的「大部分缺口」。

根據報導，這項10%的關稅稅率，很可能是依據1974年《貿易法》第122條徵收；該條款授權總統為因應貿易失衡，得在最長150天內，課徵最高15%的關稅。

哈塞特還表示，川普政府也將依循其他法律途徑，徵收更具長期效力的關稅，相關法規允許對特定行業或國家加徵關稅，但執行程序較為耗時，因此10%的關稅將作為過渡期間的權宜之計。

他說，儘管大法官們在之前的口頭辯論期間，對川普大規模徵收關稅表示懷疑，但政府「非常有信心」最高法院「將會支持我們」。