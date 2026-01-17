川普：可能會對不配合格陵蘭問題的國家加徵關稅

快訊

中央社／ 華盛頓16日專電

美國總統川普有意從丹麥手中取得北極島嶼格陵蘭的控制權，他今天表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭。他也說，華府正在跟北約討論此議題。

川普（Donald Trump）先前多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭，近日再度重申立場。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

川普今天在白宮一場活動致詞進一步表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，「我們基於國安理由而需要格陵蘭」。

這番言論顯示了，川普近來對美國取得格陵蘭的主張越趨強硬，也有意動用他最常使用的手段之一，也就是關稅，藉以對外國施加影響力。

川普隨後搭機離開白宮前接受媒體訪問表示，北大西洋公約組織（NATO）一直針對格陵蘭問題與美接觸。

他說，「我們在國家安全方面非常迫切需要格陵蘭，如果我們沒有它，國家安全就會出現一個巨大漏洞」，特別是當美國在推動「金穹」（GoldenDome）空中及飛彈防禦系統計畫的情況下。「我們正在跟北約討論」。

儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普堅稱，由於中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動，造成美國國安問題，因此美國擁有格陵蘭至關重要。

美國、丹麥和格陵蘭領袖本週稍早在白宮會晤後，外電報導，格陵蘭官員表示，將有更多北約部隊前往格陵蘭。法國、德國和北歐國家也說，將參與一項派往格陵蘭的歐洲軍事任務。

