關稅致裁員 美家庭繳更多稅
美國總統川普在選舉時承諾解決高通貨膨脹而引發的生活成本危機。執政後利用關稅迫使企業返美建廠，以創造就業、促進經濟成長及降低通膨，但從稅務基金會數據來看，關稅雖在未來十年創造破兩兆美元的收入，卻也讓美國國內生產毛額（ＧＤＰ）減少零點六個百分比，去年每個家庭平均負擔稅金增加一五○○美元。
川普認為加徵關稅讓特別是製造業在內的美國勞工受益，華府智庫布魯金斯研究所前研究員葛茲說，受關稅所保護的特定商品工人確實因此受惠，如川普在前次執政時對洗衣機課徵的關稅讓美國惠而浦、三星及ＬＧ工廠創造一八○○個就業機會。
但對仰賴進口中間財的工廠勞工而言，關稅讓生產成本增加影響銷售額，最終導致裁員。稅務基金會數據顯示，美國去年因川普關稅減少五十點三萬個全職工作。
美國耶魯大學預算實驗室指出，川普擬將關稅部分收入發放每人兩千美元的「分紅支票」，若發給年收入低於十萬美元的人，將支出達四五○○億美元，遠遠超過二○二五財年的關稅總收入一九五○億美元。
關稅讓進口商品售價上漲，等於轉嫁至國內消費者。美國民眾若以更高價購買進口商品，將減少在國內市場的消費金額而影響國內經濟。據國際貨幣基金「世界經濟展望」，美國國內生產毛額成長率恐由前年的百分之二點八緩降至去年的百分之二。
