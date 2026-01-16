扛住美高關稅壓力 馬來西亞第4季GDP年增5.7% 創逾一年多來最快增速

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據官方初步估計，馬來西亞去年第4季GDP年增5.7%，不僅優於市場預期，也創下一年多來最快增速。路透
無畏美國高關稅壓力，馬來西亞最新經濟數據仍然傳出好消息：官方初步估計顯示，去年第4季GDP年增5.7%，不僅優於市場預期，也創下一年多來最快增速。

儘管面臨美國高關稅壓力，馬來西亞最新經濟數據仍傳出好消息。官方初步估計顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）年增5.7%，不僅優於市場預期，也創下一年多來最快增速。

根據馬來西亞統計局周五公布的預估數據，去年第4季經濟成長率高於第3季的5.2%，也超出彭博調查預測的5.4%。全年來看，馬來西亞經濟成長率達4.9%，高於政府與央行原先預估的4%至4.8%，但略低於2024年的5.1%。最終數據將於2月13日公布。

統計局指出，上季成長動能主要來自服務業、製造業與建築業，內需持續轉強成為關鍵支撐。首席統計師Mohd Uzir Mahidin表示，國內需求改善，搭配失業率降至十多年低點，有助抵消外部衝擊。出口展現韌性，使經濟得以承受來自美國的關稅壓力，但對美出口在去年10月與11月仍出現下滑。

美國對多數馬來西亞進口產品課徵19%關稅，對高度依賴貿易的經濟構成挑戰。展望今年，政府預估經濟成長將放緩至4%至4.5%，主因是全球貿易環境與關稅政策不確定性升高，但官方仍寄望私人消費持續成為主要成長動能。

關稅 川普

