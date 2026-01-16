快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天發表聲明指出，美國與宏都拉斯有意儘快展開互惠貿易協定的談判。

路透社報導，葛里爾表示，他昨天與宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）討論了雙邊貿易及經濟機會等議題。

保守派的阿斯夫拉在宏都拉斯大選期間獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，阿斯夫拉上月獲宣布當選宏都拉斯總統。

這場選舉因開票延誤、技術問題與舞弊指控而爭議不斷。

關稅 川普

延伸閱讀

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

宏都拉斯大選爭議 中間派候選人提法律挑戰

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

相關新聞

AI晶片25% 美關稅抽成上路

美國總統川普十四日簽署行政命令，對輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片和超微MI325X等特定先進ＡＩ晶片加徵百分之廿五關稅...

川普對特定晶片抽佣 為232條款擴大課徵範圍留伏筆

美國總統川普14日簽署行政命令，15日起以國安為由，對出口至美國、再轉口到美國以外各國的輝達（NVIDIA）H200與超...

美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注

南韓產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）今天在一份聲明中說，政府將持續關注美國對部分人工智慧（AI...

美國關稅檢測配額三管齊下 輝達H200銷陸形同鎖喉

川普政府對輝達（NVIDIA） H200 晶片和超微（AMD）同級晶片銷往中國大陸所設下的新規範，是另一種經過縝密精算的...

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

聯邦最高法院14日公布三項裁定，但未就川普總統的全球關稅措施合法性作出裁決。最高院上次原定於9日針對川普政府的關稅案作出...

川普暫緩關鍵礦產新關稅 改採協議談判…擬設價格下限保障供應鏈

美國總統川普周三宣布暫緩對進口的關鍵礦產加徵新關稅，美國政府先前進行為期數月的審查，以判定外國貨源是否威脅到美國的國家安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。