美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天發表聲明指出，美國與宏都拉斯有意儘快展開互惠貿易協定的談判。

路透社報導，葛里爾表示，他昨天與宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）討論了雙邊貿易及經濟機會等議題。

保守派的阿斯夫拉在宏都拉斯大選期間獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，阿斯夫拉上月獲宣布當選宏都拉斯總統。

這場選舉因開票延誤、技術問題與舞弊指控而爭議不斷。