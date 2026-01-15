美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注
南韓產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）今天在一份聲明中說，政府將持續關注美國對部分人工智慧（AI）半導體晶片加徵關稅的進展，以期對南韓本土產業的影響降至最小。
美國總統川普（Donald Trump）美東時間14日簽署一項公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200與超微的MI325X，這項措施預計15日凌晨起生效，但若是為了支援美國打造科技供應鏈及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用。
路透社報導，產業通商資源部在另一份聲明中指出，該部已與南韓半導體企業主管會面，討論如何應對白宮宣布對部分先進晶片加徵25%關稅的舉措。
產業通商資源部表示，由於關稅不適用於美國資料中心和新創公司使用的晶片，因此不會對南韓企業造成重大影響。
然而，聲明指出，企業注意到白宮的一份事實清單顯示，川普總統可能會對半導體及其衍生產品的進口加徵更廣泛的關稅，以刺激美國製造業發展，這給該行業帶來巨大的不確定性。
