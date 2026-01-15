快訊

川普暫緩關鍵礦產新關稅 改採協議談判…擬設價格下限保障供應鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普考慮對進口礦產設定「價格下限」，而非僅採用傳統的百分比關稅。路透

美國總統川普周三宣布暫緩對進口的關鍵礦產加徵新關稅，美國政府先前進行為期數月的審查，以判定外國貨源是否威脅到美國的國家安全。

川普在總統公告中表示，他將轉而尋求和各國協商，以「確保美國擁有充足的關鍵礦產供應，並盡快減輕供應鏈的弱點」。

為了發展與美國盟友間的供應鏈，川普考慮對進口礦產設定「價格下限」，而非僅採用傳統的百分比關稅。

川普在公告中說：「若無法及時達成令人滿意的協議，採取課徵關稅等進口管制措施可能是合適的做法。」

業界觀察人士幾個月來一直在關注這項調查的決策。此調查去年 4 月依據《1962年貿易擴張法》 232 條款展開調查，結論指出，加工後的關鍵礦產及其衍生產品的進口危及美國國家安全，並強調這些礦產對廣泛的國防工業極為重要。

美國並未立即加徵關稅，可見川普政府有意避免破壞川普和習近平去年秋天達成的貿易休兵協定，雙方按協議承諾降低進口稅率並放寬出口管制。

白銀價格小幅走低，在每英兩 92 美元徘徊，從周三創下的歷史高點回落。由於川普表示將尋求簽署雙邊協議以確保關鍵礦產供應充足，市場對於美國可能對白銀、白金及鈀金加徵關稅的疑慮暫告緩解。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）在報告中寫道：「這項命令顯示政府在未來決策時，將採取更精準切入的做法，」這「也大大減輕了市場對於全面課稅的恐懼，因為全面性的課稅手段，可能會誤傷支撐金屬基準價格的實體條塊」。

