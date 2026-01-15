分析師：美最高法院裁決將不影響整體川普關稅稅率

美國最高法院尚未對總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題作出裁決。分析師今天表示，預期最高法院的裁決將不會對川普政府向各國加徵的整體關稅稅率產生重大影響，美國可能會改用其他法源對各國祭出相近稅率。

外界原先預期美國最高法院今天將公布關稅案的裁決，不過外電報導，最高法院今天公布3項裁定，未針對川普的全球關稅措施合法性作出裁決。

彭博經濟亞太地緣經濟資深分析師法拉爾（AdamFarrar）今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的「2026年印太地區情勢預測」座談會上表示，他不認為，最高法院的裁決會對整體關稅稅率產生重大影響。

他指出，川普政府準備改用1974年貿易法第122條，還會啟動301條款調查，並視需要、儘快對各國加徵關稅。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。貿易法第301條則規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。

法拉爾預期，最終將看到「整體關稅稅率將大致維持不變」。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，保守派與自由派大法官都質疑川普所援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。

川普今天在白宮被媒體問及關稅案時重申，關稅對美國帶來眾多益處，包括龐大稅收及國家安全利益。

外電報導，這次最高法院的判決範圍並不包含川普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材及汽車等。