外媒報導我官員赴華府推進貿易協議 台積電要至少多建四座廠

路透與彭博新聞引述知情人士報導，台灣高層官員正趕赴美國華府，推動拉鋸已久的台美貿易協議。如果達成協議，將能降低美國對台灣產品課徵的關稅，而台灣會擴大在美投資。消息人士告訴彭博，台積電將承諾至少再建四座新廠，換取關稅降至15%。

要求匿名的消息人士表示，行政院副院長鄭麗君和貿易談判代表楊珍妮預定於美東時間的周三（14日）晚間或今（15）日早晨抵達，兩人計畫在未來幾天內與川普政府的代表會面。

消息來源告訴彭博，目前尚不清楚哪些美國官員將參加會談，也不清楚川普是否計劃親自參與。此外，在訪問期間能否敲定協議仍存在不確定性。儘管如此，這次行程代表了台北與華府之間因協商川普關稅而持續數月的談判，正進入最後階段。

白宮、美國貿易代表辦公室、商務部以及駐美台北經濟文化代表處，都暫未回應置評請求。

一位知情人士說，根據正在成形的協議條款，台灣輸美商品的關稅稅率將從目前的20%降至15%，進而與日本和韓國處於同等水準，日韓已於去年與川普政府達成協議。

消息人士表示，做為關稅調降的回報，台積電（2330）將顯著擴大在美國本土的晶片生產投資計畫。其中一位人士說，台積電將承諾在亞利桑那州至少再新建四座晶片廠，在此之前， 台積電已準備在該州設立六座工廠和兩個先進封裝設施。

彭博指出，台灣方面一直試圖在川普與中國國家主席習近平預定4月舉行的會晤前，達成台美貿易協議。台北的一位高級官員表示，能與美國達成協議簽署，將是台北方面的重大勝利。

由於台灣面臨來自中國大陸的軍事威脅，華府越來越多關注台積電相關的晶片供應安全。目前尚不清楚該公司能以多快的速度履行這些製造承諾。

彭博分析，華府若與台灣達成任何協議，都有激怒北京的風險。另外，美國最高法院預期即將對川普關稅案做出判決，也是這次美台雙邊談判的一項不確定因素。如果大法官維持下級法院的關稅違法判決，可能削弱美國總統單方面對台灣商品設定關稅稅率的能力。