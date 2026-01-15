聽新聞
抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款
美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達（Nvidia）H200人工智慧處理器，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。根據白宮公布的事實清單，這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能、降低對台灣等地製造的依賴。
根據規定，這批晶片在運抵美國、並最終轉運至中國客戶及其他海外市場時，將被課徵相關關稅。其中，輝達的H200晶片由台積電代工生產，並已於去年12月獲准對中國銷售。
川普在簽署儀式上說，「雖然這並非最高稅率，但已經很好。中國想要這些晶片，其他人也想要，而我們將從這些晶片的銷售中分得25%的收益」。
目前，川普政府暫緩將關稅措施擴大到更廣泛的外國製晶片範圍。此前，依據《貿易擴張法》第232條進行的調查認定，對部分關鍵晶片的進口依賴構成國安威脅
根據川普簽署的公告，他轉而指示美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾就晶片進口問題展開協商，並在90天內匯報進展。白宮文件指出，川普可能於近期內宣布新的關稅與配套的本土投資誘因。
公告說明，25%關稅適用範圍「非常有限」，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列，此外，AI新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途，以及美國公共部門的相關應用，也都獲得豁免。
不過，政策仍有後手。白宮事實清單指出，川普未來可能對更廣泛的半導體及其衍生產品加徵關稅，以進一步拉高在美國設廠生產的誘因。
