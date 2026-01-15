快訊

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

FAA：伊朗短暫關閉領空 僅准國際航班起降例外通行

聽新聞
0:00 / 0:00

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達H200人工智慧處理器，和超微MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。。歐新社
美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達H200人工智慧處理器，和超微MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。。歐新社

美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達（Nvidia）H200人工智慧處理器，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。根據白宮公布的事實清單，這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能、降低對台灣等地製造的依賴。

根據規定，這批晶片在運抵美國、並最終轉運至中國客戶及其他海外市場時，將被課徵相關關稅。其中，輝達的H200晶片由台積電代工生產，並已於去年12月獲准對中國銷售。

川普在簽署儀式上說，「雖然這並非最高稅率，但已經很好。中國想要這些晶片，其他人也想要，而我們將從這些晶片的銷售中分得25%的收益」。

目前，川普政府暫緩將關稅措施擴大到更廣泛的外國製晶片範圍。此前，依據《貿易擴張法》第232條進行的調查認定，對部分關鍵晶片的進口依賴構成國安威脅

根據川普簽署的公告，他轉而指示美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾就晶片進口問題展開協商，並在90天內匯報進展。白宮文件指出，川普可能於近期內宣布新的關稅與配套的本土投資誘因。

公告說明，25%關稅適用範圍「非常有限」，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列，此外，AI新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途，以及美國公共部門的相關應用，也都獲得豁免。

不過，政策仍有後手。白宮事實清單指出，川普未來可能對更廣泛的半導體及其衍生產品加徵關稅，以進一步拉高在美國設廠生產的誘因。

關稅 川普

延伸閱讀

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

相關新聞

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達（Nvidia）H200人工智慧處理器，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體...

外媒報導我官員赴華府推進貿易協議 台積電要至少多建四座廠

路透與彭博新聞引述知情人士報導，台灣高層官員正趕赴美國華府，推動拉鋸已久的台美貿易協議。如果達成協議，將能降低美國對台灣...

美國12月關稅收入連二月下滑

美國財政部12日發布最新報告顯示，去年12月關稅稅收達278.9億美元，比11月銳減將近30億美元，且為連續第二個月下滑...

施俊吉質疑：何需拿5座晶圓廠與美換關稅？

美國最高法院對川普政府關稅合法性做出裁決前夕，傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至百分之十五，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少五座半導體廠。行政院前副院長施俊吉質疑，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，拿五座晶圓廠換百分之五的關稅減讓？

川普：「關稅」是自己最愛單字

美國最高法院即將公布總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題，川普13日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，「我們應該要...

美最高院關稅判決若再延 有利川普

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決。分析師認為，如果關稅判決拖延到二月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。