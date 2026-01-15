施俊吉質疑：何需拿5座晶圓廠與美換關稅？

美國最高法院對川普政府關稅合法性做出裁決前夕，傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至百分之十五，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少五座半導體廠。行政院前副院長施俊吉質疑，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，拿五座晶圓廠換百分之五的關稅減讓？

施俊吉指出，台灣為什麼要用五座台積電兩奈米以下的晶圓廠，去換百分之五的關稅減讓，而不等美國最高法院的判決？如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉百分之廿？選這種時機與美方達成協議，怎能不令人嘆息？

台中市長盧秀燕昨說，產業界希望再降至百分之十五以下，且若台積電有一半以上廠都到美國，會有國安問題，籲政府向國人說明。她指出，短期內可能看不到對台灣的衝擊，但台積電畢竟是護國神山，如果一半以上要移到美國去，中長期對台灣產業經濟發展一定會有非常重大影響。

盧秀燕表示，政府應該要思考，這對於台灣的政經情勢，甚至是國安都有重大的影響，也希望政府能夠有效地向國人說明。

施俊吉說，美國對英國只課「基準關稅」稅率百分之十，對台灣課「百分之廿＋Ｎ」，百分之廿是基準關稅加對等關稅稅率，Ｎ則是原本就存在的最惠國待遇稅率，無違法之虞。

施俊吉續指，美國最高法院判決分為川普勝訴，三種關稅皆合法；或川普敗訴，三種關稅皆違法；或部分違法。目前預測川普敗訴的居多。

他說，如果川普敗訴，將產生令人雀躍的四種結果：第一，依法加徵的關稅將立即失效，等同美國須對台灣無條件降稅百分之廿；第二，川普若不願善罷甘休將啟動Ｂ計畫，引用二三二等條款政策，但恐嚇力下降；第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商；第四，美國財政會惡化，已收進來的要退回去，未來關稅收入將比預期少。