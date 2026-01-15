美最高院關稅判決若延後 有利川普

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決。分析師認為，如果關稅判決拖延到二月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

對於川普關稅措施的判決，考驗美國最高法院是否願意制衡川普去年一月重返白宮以來對權力作出的廣泛主張；判決結果也將對全球經濟造成影響。

美國最高法院去年十一月五日針對此案辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅合法性表達質疑。

川普依據一項原本用於國家緊急狀態的一九七七年法律「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）來課徵關稅，並稱關稅讓美國財政更強大。下級法院判決他引用此法課徵關稅逾越職權，川普政府因此上訴到最高法院。

川普十二日在社群平台發文寫道，如果最高法院裁定他的關稅政策違法，美國會「完蛋」，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元款項。

目前在最高法院審理的關稅案件，是由受關稅影響的企業及美國十二個州提出。

最高法院上周五未針對川普課徵關稅案做出判決。分析人士認為，首席大法官羅伯茲和其他大法官可能仍延後公布對此案裁定，部分意味著法院將此案視為「重量級案件」。

分析師認為，如果最高法院到二月底仍未對關稅案做出裁決，可能對川普及其他支持進口稅的人來說是好消息，「如果到了二月底甚至之後，法院不太可能對政府做出不利的裁決，原因是考量到此議題的時效性和財政影響」。

不過，目前Evercore分析師們仍預測川普可能輸掉此案，但政府將準備透過其他法律依據替代大部分ＩＥＥＰＡ關稅。例如，川普曾利用其他法律對鋼鐵、鋁、木材等行業徵收進口稅，而這些行業基於的關稅不在此案審理範圍內。

其他分析師也表示，如果最高法院持續延後判決，對川普來說是一個好兆頭。

世界銀行十三日發布的報告，上修對於今年經濟成長的預測，表示全球經濟面對「歷史性」的貿易緊張升級，展現出令人驚訝的抗衝擊能力。報告中提到，全球經濟展現出的韌性「相當顯著」，但仍具有偏向下行的風險，貿易緊張局勢再度升高的風險相當高。