聽新聞
0:00 / 0:00
還要再等！美最高法院最快「這時」宣布關稅裁定
美國最高法院並未在14日對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上周五後再度撲空，投資人最快必須等到下周，才能知道關稅政策的命運。
彭博資訊報導，最高法院尚未說明下一波意見書何時公布，但大法官將於下周再次開庭，可能安排在下周二（20日）或下周三（21日）宣布更多裁定。
在去年11月5日的口頭辯論，大法官的提問顯示，法院對川普是否能依據1977年緊急狀態法源加徵關稅，態度明顯保留。
若法院最終裁定關稅違法，將成為川普重返白宮以來最大的法律挫敗。本案爭執點在於川普4月2日宣布的「解放日」關稅，該措施對多數進口商品加徵10%–50%的關稅，並以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國徵收額外關稅。
一旦裁決對川普不利，當局可能須退稅超過1,300億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言