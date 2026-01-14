聽新聞
0:00 / 0:00

還要再等！美最高法院最快「這時」宣布關稅裁定

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國最高法院最快下周二，才會對川普關稅的合法性做出裁定。 路透
美國最高法院最快下周二，才會對川普關稅的合法性做出裁定。 路透

美國最高法院並未在14日對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上周五後再度撲空，投資人最快必須等到下周，才能知道關稅政策的命運。

彭博資訊報導，最高法院尚未說明下一波意見書何時公布，但大法官將於下周再次開庭，可能安排在下周二（20日）或下周三（21日）宣布更多裁定。

在去年11月5日的口頭辯論，大法官的提問顯示，法院對川普是否能依據1977年緊急狀態法源加徵關稅，態度明顯保留。

若法院最終裁定關稅違法，將成為川普重返白宮以來最大的法律挫敗。本案爭執點在於川普4月2日宣布的「解放日」關稅，該措施對多數進口商品加徵10%–50%的關稅，並以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國徵收額外關稅。

一旦裁決對川普不利，當局可能須退稅超過1,300億美元。

關稅 川普

延伸閱讀

川普：美國控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

川普攻擊鮑爾可逼Fed降息？克魯曼：將招致3大反效果

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

相關新聞

美最高法院 14日未宣判川普關稅案

美國聯邦最高法院14日10時（台灣時間14日11時）公布已完成口頭辯論的判決案件，但並未就美國總統川普援引「國際緊急經濟...

若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

針對美國總統川普全球關稅的合法性問題，美國最高法院最快可能在美東時間14日早上10點（台灣14日晚間11點）宣布判決。一...

還要再等！美最高法院最快「這時」宣布關稅裁定

美國最高法院並未在14日對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上周五後再度撲空，投資人最快必須等到下周，才能知道關稅政策...

逾兆美元 大陸去年貿易順差創新高

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決，川普十三日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，關稅是他最愛的...

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國！中國、土耳其恐受衝擊

美國總統川普表示，他將對任何與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅，藉此加強對伊朗政府施壓。伊朗國際貿易恐受影響，中國和土...

施俊吉嘆：若美判決川普關稅違法 何需拿5晶圓廠去換？

美國最高法院即將對川普政府關稅合法性做出裁決，卻傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至15%，台積電在亞利桑那州將再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。