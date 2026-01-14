還要再等！美最高法院最快「這時」宣布關稅裁定

美國最高法院並未在14日對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上周五後再度撲空，投資人最快必須等到下周，才能知道關稅政策的命運。

彭博資訊報導，最高法院尚未說明下一波意見書何時公布，但大法官將於下周再次開庭，可能安排在下周二（20日）或下周三（21日）宣布更多裁定。

在去年11月5日的口頭辯論，大法官的提問顯示，法院對川普是否能依據1977年緊急狀態法源加徵關稅，態度明顯保留。

若法院最終裁定關稅違法，將成為川普重返白宮以來最大的法律挫敗。本案爭執點在於川普4月2日宣布的「解放日」關稅，該措施對多數進口商品加徵10%–50%的關稅，並以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國徵收額外關稅。

一旦裁決對川普不利，當局可能須退稅超過1,300億美元。