川普：「關稅」是自己最愛單字

經濟日報／ 國際中心/綜合報導

美國最高法院即將公布總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題，川普13日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，「我們應該要贏」，但若沒贏，會想辦法解決；他還說，關稅是自己最愛的單字。

川普13日前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參訪美國福特汽車在當地的工廠後，接著在底特律發表演說。

他在演說中讚揚自己重返白宮以來祭出的關稅措施，促成製造業回流，為美國帶來許多新的重大投資。

川普也提及，最高法院即將對關稅案作出裁決，並指稱，這是一群「以中國為中心、以外國為中心的人」提起的訴訟。

他說，「我們如果沒贏，也會想辦法解決，但…我們應該要贏，這對國家安全非常有利」。他同時不忘強調，關稅是自己最愛的單字。川普還說，「中國現在是我們最大的納稅者之一」。他所指的應是，中國目前面臨美國課徵20%關稅。

對於川普關稅措施的裁決，考驗美國最高法院是否願意制衡這位共和黨籍總統去年1月重返白宮以來，對權力作出的廣泛主張；裁決結果也將對全球經濟造成影響。

關稅 川普

