逾兆美元 大陸去年貿易順差創新高

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決，川普十三日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，關稅是他最愛的單字。川普還說，「中國現在是我們最大的納稅者之一」。但中國去年全年仍創下巨額貿易順差，寫下歷史新高，至於大陸對美順差也有二八○三點五億美元。

川普十三日前往密西根州東南部城市迪爾伯恩參訪美國福特汽車工廠，接著在密西根州第一大城底特律發表演說。他在演說中讚揚重返白宮以來祭出的關稅措施，促成製造業回流，為美國帶來許多新的重大投資。

川普提及，最高法院即將對關稅案作出裁決，並指稱這是一群「以中國為中心、以外國為中心的人」提起的訴訟。他說，「我們如果沒贏，也會想辦法解決，但我們應該要贏，這對國家安全非常有利」。他強調，關稅是自己最愛的單字。

川普說，「中國現在是我們最大的納稅者之一」。他指的是中國目前面臨美國課徵百分之廿關稅。不過，首席大法官羅伯茲先前指出，關稅實際上是由美國人支付。

得益於非美市場出口強勁

大陸海關總署昨日發布統計顯示，二○二五年進出口貿易額達六兆三五四七億美元，貿易順差創下近一點二兆美元的歷史新高，主要得益於對非美市場的出口表現強勁。同時，大陸全年對美國出口顯著下跌百分之廿，從美國進口則下降百分之十五，全年貿易額為五五九七點四七億美元，大陸對美順差二八○三點五億美元。

相較之下，大陸對非洲出口暴增百分之廿六，對東協出口成長百分之十三；對歐盟、拉美的出口則分別成長百分之八和七。另對俄羅斯貿易額則下降百分之六點九。至於兩岸貿易額則為三一四三點三四億美元，台灣對大陸順差達一四七一點四億美元。

紐約時報報導指出，川普試圖利用關稅遏制中國製造業，雖削減了中國對美貿易順差，但中國企業通過向其他地區增加銷售，包括借道東南亞等地向美國發貨，得以規避美國的關稅。

紐時分析，推高中國貿易順差的另一個原因是其長期的進口疲軟。中國領導人推行雄心勃勃的產業政策，以國產替代進口。其目標是在眾多工業領域建立國家自主可控的產業體系。

人民幣匯率走弱，也成為中國貿易順差擴大的推動力，這使中國商品在國際市場上更具價格競爭力，同時推高進口成本。

西方國家的通膨壓力也進一步增強中國出口商品在國際市場吸引力。相比之下，中國正經歷通縮，由於工廠普遍產能過剩加上國內需求疲弱，導致整體價格水平下跌。

中國貿易順差在全球許多地方都持續擴大。中國對東南亞和非洲的出口增長尤其迅速。這些地區的中國公司子公司等企業，從中國進口零部件進行組裝，然後再把成品運往美國，從而規避美國最近實施的關稅。