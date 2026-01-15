美國12月關稅收入連二月下滑
美國財政部12日發布最新報告顯示，去年12月關稅稅收達278.9億美元，比11月銳減將近30億美元，且為連續第二個月下滑，但2025全年關稅總收入升至2,640.5億美元的歷史高點，比2024年的大約790億美元暴增。
2025年關稅收入的巔峰，是10月的313.5億美元，隨後便在11月出現全年首度下滑，降到307.6億美元。去年初川普祭出關稅後，單月關稅收入從2月的72.5億美元開始扶搖直上，逐月遞增至10月底。
12月的數據比10月高峰滑落逾10%，是關稅改變全球貿易秩序、造成銷美貨物貿易量縮減的最新例證。日前出爐的貿易逆差數據已佐證這種趨勢。商務部說，美國11月貿易逆差達294億美元，是2009年中以來最低水準。最新數據受去年秋季聯邦政府關門影響而延遲發布。
以上兩例都證明，川普關稅讓進口商大受衝擊，導致全球貿易量降低，至少美國港口數據呈現的是這樣的情況。
最新關稅數據也凸顯出，過去一年來關稅情況變化甚鉅。美國2024年12月徵得68.1億美元的關稅，相形之下，2025年同月數據是此數的四倍多。
縱使去年11月和12月關稅稅收下滑，也不太可能稍減川普對課徵關稅的熱忱。最新數據發布後，川普12日在底特律演說時重申，關稅導致「數千億美元流入國庫」。
