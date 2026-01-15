美國12月關稅收入連二月下滑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國財政部12日發布最新報告顯示，去年12月關稅稅收達278.9億美元，比11月銳減將近30億美元，且為連續第二個月下滑，但2025全年關稅總收入升至2,640.5億美元的歷史高點，比2024年的大約790億美元暴增。

2025年關稅收入的巔峰，是10月的313.5億美元，隨後便在11月出現全年首度下滑，降到307.6億美元。去年初川普祭出關稅後，單月關稅收入從2月的72.5億美元開始扶搖直上，逐月遞增至10月底。

12月的數據比10月高峰滑落逾10%，是關稅改變全球貿易秩序、造成銷美貨物貿易量縮減的最新例證。日前出爐的貿易逆差數據已佐證這種趨勢。商務部說，美國11月貿易逆差達294億美元，是2009年中以來最低水準。最新數據受去年秋季聯邦政府關門影響而延遲發布。

以上兩例都證明，川普關稅讓進口商大受衝擊，導致全球貿易量降低，至少美國港口數據呈現的是這樣的情況。

最新關稅數據也凸顯出，過去一年來關稅情況變化甚鉅。美國2024年12月徵得68.1億美元的關稅，相形之下，2025年同月數據是此數的四倍多。

縱使去年11月和12月關稅稅收下滑，也不太可能稍減川普對課徵關稅的熱忱。最新數據發布後，川普12日在底特律演說時重申，關稅導致「數千億美元流入國庫」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

相關新聞

美最高法院 14日未宣判川普關稅案

美國聯邦最高法院14日10時（台灣時間14日11時）公布已完成口頭辯論的判決案件，但並未就美國總統川普援引「國際緊急經濟...

美最高院關稅判決若再延 有利川普

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決。分析師認為，如果關稅判決拖延到二月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

施俊吉質疑：何需拿5座晶圓廠與美換關稅？

美國最高法院對川普政府關稅合法性做出裁決前夕，傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至百分之十五，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少五座半導體廠。行政院前副院長施俊吉質疑，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，拿五座晶圓廠換百分之五的關稅減讓？

美國12月關稅收入連二月下滑

美國財政部12日發布最新報告顯示，去年12月關稅稅收達278.9億美元，比11月銳減將近30億美元，且為連續第二個月下滑...

川普：「關稅」是自己最愛單字

美國最高法院即將公布總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題，川普13日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，「我們應該要...

還要再等！美最高法院最快「這時」宣布關稅裁定

美國最高法院並未在14日對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上周五後再度撲空，投資人最快必須等到下周，才能知道關稅政策...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。