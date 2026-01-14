若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國最高法院對川普全球關稅的合法性判決預料即將出爐，貿易專家呼籲各國，就算川普輸了，也要保持一如往常。美聯社
針對美國總統川普全球關稅的合法性問題，美國最高法院最快可能在美東時間14日早上10點（台灣14日晚間11點）宣布判決。一名貿易分析師表示，就算川普在這項判決當中輸了，被迫改變他交易撮合策略的基石，受關稅影響的各國最好也「不為所動」。

Flint Global駐倫敦合夥人暨貿易和市場准入策略主管Sam Lowe向彭博電視表示：「就某種意義上，你最好繼續保持一如往常。」「我不認為會有許多政府出來公開批評，或針對此事高呼什麼的。」

他主張保持靜默的主因是因為，就算被法院命令中止目前的權限，川普政府也預料會動用其他權限來複製現有的關稅壁壘。如果各國想用這項法院判例做為推翻現有貿易談判的手段，可能會讓各國面臨美國更高的處罰報復。

Lowe表示：「各國仍然會擔心自己的汽車出口、鋼材出口，以及未來的藥品關稅。各國沒有必要透過暗示現有的交易需要重新談判，來激怒川普。」

但Lowe表示，一個他將密切關注的例外，就是歐盟。在去年7月與川普達成的協議中，歐盟尚未實施其中部分削減關稅承諾，這些措施還在設法通過立法程序。

他說：「如果川普關稅的法律基礎遭到擊破，我推測會有許多歐洲國會議員和政治人物，高呼反對貫徹其承諾。」

