美最高法院將裁決關稅案 傳亞馬遜施壓供應商降價

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
電商巨頭亞馬遜。 法新社
美國最高法院即將對川普政府關稅的合法性做出裁決之際，電商巨頭亞馬遜（Amazon）正尋求調降付給供應商的貨款，以收回先前為緩解關稅衝擊而做出的讓步。

「金融時報」（Financial Times）報導，根據多家代表品牌與供應商進行談判的顧問公司說法，這家總部位於西雅圖、市值2.6兆美元的集團，已向供應商尋求從個位數到高達30%不等的折扣。

知情人士表示，在最高法院預計本週將對美國貿易關稅的合法性做出裁決前，亞馬遜已將與部分供應商的談判時程提前了數週，且在個別案例中甚至要求以1月1日作為最後期限。

亞馬遜透過聲明表示，公司的年度供應商談判週期並未改變，且談判沒有硬性的截止日期。亞馬遜稱，在去年10月底中國進口商品的關稅稅率降低後，已開始與部分供應商進行談判。

這家全球最大的電商平台去年曾同意，提高向部分供應商採購受關稅影響商品的價格，以換取他們保證最低利潤率。這意味著，如果一件商品在亞馬遜平台上的售價下跌，損失將由品牌方承擔。

但知情人士指出，亞馬遜現在希望收回去年做出的這些讓步，理由是在川普總統撤回部分關稅並達成一系列貿易協議後，美國關稅的影響範圍已不如最初擔心的那樣廣泛。

前亞馬遜供應商經理、現為顧問的巴伯（KaraBabb）說：「亞馬遜正積極採取行動，以彌補任何損失的利潤。」

知情人士補充說，這家科技巨頭正試圖將未來貿易波動的風險轉嫁給供應商，要求他們同意負責支付所售商品的任何關稅。

他們還說，亞馬遜已表示，如果供應商同意負責支付關稅，並在行銷和促銷上投入更多資金，公司將接受較小幅度的採購折扣。

