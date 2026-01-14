「我們應該要贏」美最高法院將裁定關稅案 川普：關稅是我最愛的字

美國最高法院預計14日公布下一批裁決，包括總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題。川普今天表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，「我們應該要贏」，但若沒贏，會想辦法解決；他還說，關稅是自己最愛的單字。

川普（Donald Trump）今天前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參訪美國福特汽車在當地的工廠後，接著在密西根第一大城底特律（Detroit）發表演說。

他在演說中讚揚自己重返白宮以來祭出的關稅措施，促成製造業回流，為美國帶來許多新的重大投資。

川普也提及，最高法院即將對關稅案作出裁決，並指稱，這是一群「以中國為中心、以外國為中心的人」提起的訴訟。

他說，「我們如果沒贏，也會想辦法解決，但…我們應該要贏，這對國家安全非常有利」。他同時不忘強調，關稅是自己最愛的單字。

川普還說，「中國現在是我們最大的納稅者之一」。他所指的應是，中國目前面臨美國課徵20%關稅。

對於川普關稅措施的裁決，考驗美國最高法院是否願意制衡這位共和黨籍總統去年1月重返白宮以來，對權力作出的廣泛主張；裁決結果也將對全球經濟造成影響。

美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅的合法性表達質疑。

外電先前報導，川普是依據一項原本用於國家緊急狀態的1977年法律來課徵關稅，並稱關稅讓美國在財政上更加強大。川普政府目前對下級法院裁定他逾越職權的判決提出上訴。

目前在最高法院審理的關稅案件，是由受關稅影響的企業，以及美國12個州提出。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，如果最高法院裁定他的部分關稅政策違法，美國將會「完蛋」。美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元的款項。