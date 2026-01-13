快訊

紐時曝美台貿易協議：台關稅15% 台積至少增設5座廠

聯合報／ 國際中心／綜合報導
台積電董事長魏哲家（右）去年三月在白宮羅斯福廳發言，美國總統川普（左）在旁聆聽。（路透）
台積電董事長魏哲家（右）去年三月在白宮羅斯福廳發言，美國總統川普（左）在旁聆聽。（路透）

紐約時報十二日報導，三名知情人士透露，美國川普政府即將敲定與台灣的貿易協議，可能在本月宣布，協議將台灣輸美商品關稅從百分之廿調降至百分之十五，和去年與美國達成協議的日本和南韓稅率一致，日韓關稅稅率為百分之十五不疊加；作為協議的一部分，台積電將承諾大幅增加投資，在亞利桑那州再蓋至少五座半導體工廠。對此，美國貿易代表辦公室、商務部和台積電皆無評論。

華爾街日報報導，消息人士說，美台這項協議還包括台灣同意在美國進行超過三千億美元的外國直接投資及其他支出，這個金額包含並進一步擴大台積電去年提出的一六五○億美元投資承諾。

關稅若判違法 川普擔心完蛋

不過，美國最高法院計畫於美東時間十四日早上十時（台灣時間十四日晚間十一時）發布判決意見，而這起於去年十一月進行辯論的關稅案，有可能列入當天宣判的案件之一。在該案言詞辯論的過程中，有多名大法官對川普動用緊急權力課徵關稅的做法深表懷疑。

川普十二日在社群平台發文表示，最高法院若判決他的關稅經濟政策違法，美國政府將不得不退還各家公司數千億美元，還不包括各國和企業為了避開關稅而進行投資，可能要求的「償付」金額，要是把這些投資也算進去可是數兆美元，情況將一團亂，美國幾乎不可能賠得起，「如果最高法院對涉及國家安全紅利的政策，做出對美國不利裁決，那我們就完蛋了！」

台美談判數月 本月有望揭曉

紐時報導，這項已談判數月的台美協議正在進行法律審查，有望在本月公布。知情人士表示，作為協議的一部分，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少五座半導體工廠，投資時間表尚不清楚。

自去年四月宣布加徵關稅以來，川普政府一直通過談判來降低稅率，以換取投資承諾，並達成符合美國國安優先事項的交易。南韓和日本已承諾在美國的造船、核能、電子以及關鍵礦產領域投資數千億美元。

川普政府希望台灣增加投資美國半導體製造業，紐時報導，北京堅稱台灣屬於中國、終有一天應被納入中國控制之下，中國已在台灣周邊多次實彈演習，官員和企業界人士擔憂，一旦發生入侵，可能會擾亂電子產品、汽車和武器的全球供應鏈。

二○二○年以來，台積電已在亞利桑那州建成一座工廠，第二座正在建設中，計畫於二○二八年投產。台積電此前已承諾未來再建四座，但作為美台貿易談判的一部分，該公司同意至少再增加五座。

與台灣的貿易談判拖延，主因雙方在關稅問題存在分歧。近幾個月以來，川普政府宣布與一些國家達成有限貿易安排，試圖重塑美國貿易關係。

台灣行政院經貿談判辦公室上月廿六日發表聲明，台美已就一項貿易協議達成廣泛共識，協議將包括美國降低對台關稅，並根據「貿易擴張法」第二三二條給予台灣優惠待遇，雙方未能在去年達成貿易協議，原因是台美貿易主要集中晶片領域，半導體關稅政策仍在不斷變化中。

關稅 川普 台積電 亞利桑那州 半導體 貿易協議 稅率

