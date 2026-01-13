快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

美加徵伊朗貿易國25%關稅 陸外交部態度強硬：堅定維護自身權益

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸是伊朗主要貿易夥伴。圖為2025年11月在上海舉行的第八屆中國國際進口博覽會上的伊朗館。（新華社）
中國大陸是伊朗主要貿易夥伴。圖為2025年11月在上海舉行的第八屆中國國際進口博覽會上的伊朗館。（新華社）

美國總統川普當地時間12日表示，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。對此，大陸外交部發言人毛寧今在例行記者會上表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身正當合法權益。

據新華社，而針對有媒體報導，白宮表示針對伊朗的軍事選項正在考慮之中，網路戰和心理戰選項也在考慮範圍內。毛寧表示，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，「我們一貫反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，希望各方多做有利於中東和平穩定的事」。

她並提到，「我們正在密切關注伊朗局勢的發展，我們會採取一切必要的措施保護中國公民的安全」。

美聯社報導，川普12日擴大在經濟方面施壓伊朗，宣布即刻對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，作為回應德黑蘭政府鎮壓行動的手段。分析師指出，受美國擴大制裁伊朗影響最大的對象，將是伊朗主要的貿易夥伴中國。

根據大陸外交部官網資料，2024年，中伊貿易額133.7億美元，中國出口額89.3億美元、進口額44.4億美元。2025年前三季，中伊貿易額74.9億美元，中國出口額50.2億美元、進口額24.7億美元。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇稍早已在社群平台X發文稱，中國反對濫用關稅 的立場是一貫且明確的。關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫和施壓解決不了問題。保護主義損害各方利益。中國堅決反對任何非法的單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身正當權益。

關稅 川普 伊朗 毛寧

延伸閱讀

《伊朗抗爭分析2-1》對經濟、政治不滿 伊朗民眾群起抗議

《伊朗抗爭分析2-2》伊朗不懼與美開戰 卻不放棄與西方和談

川普加徵對伊貿易國25%關稅 中國恐首當其衝

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

美加徵伊朗貿易國25%關稅 陸外交部態度強硬：堅定維護自身權益

美國總統川普當地時間12日表示，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。對此，大陸外交部發言人毛...

川普加徵對伊貿易國25%關稅 中國恐首當其衝

美聯社報導，川普12日擴大在經濟方面施壓伊朗，宣布即刻對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，作為回應德黑蘭政府鎮壓行...

美國對伊朗貿易夥伴徵25%關稅 中國首當其衝

美國總統川普週一（1月12日）在「真實社群」平台發文指出：「即刻生效，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行商業往來的國家...

川普對伊朗貿易國祭25%關稅 美進口商首當其衝

美國總統川普今天表示，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。這代表美國進口商從中、印、俄、土...

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

美國總統川普於美東時間12日宣布，即刻起對與伊朗貿易國課徵25%關稅。華爾街日報報導，中國大陸是伊朗最大貿易國家恐首當其...

川普施壓伊朗再升級！對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

美國總統川普擴大施壓疲於應對大規模抗議活動的德黑蘭當局，宣布對與伊朗「做生意」的國家徵收25%的關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。