美加徵伊朗貿易國25%關稅 陸外交部態度強硬：堅定維護自身權益

美國總統川普當地時間12日表示，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。對此，大陸外交部發言人毛寧今在例行記者會上表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身正當合法權益。

據新華社，而針對有媒體報導，白宮表示針對伊朗的軍事選項正在考慮之中，網路戰和心理戰選項也在考慮範圍內。毛寧表示，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，「我們一貫反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，希望各方多做有利於中東和平穩定的事」。

她並提到，「我們正在密切關注伊朗局勢的發展，我們會採取一切必要的措施保護中國公民的安全」。

美聯社報導，川普12日擴大在經濟方面施壓伊朗，宣布即刻對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，作為回應德黑蘭政府鎮壓行動的手段。分析師指出，受美國擴大制裁伊朗影響最大的對象，將是伊朗主要的貿易夥伴中國。

根據大陸外交部官網資料，2024年，中伊貿易額133.7億美元，中國出口額89.3億美元、進口額44.4億美元。2025年前三季，中伊貿易額74.9億美元，中國出口額50.2億美元、進口額24.7億美元。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇稍早已在社群平台X發文稱，中國反對濫用關稅 的立場是一貫且明確的。關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫和施壓解決不了問題。保護主義損害各方利益。中國堅決反對任何非法的單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身正當權益。