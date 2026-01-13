快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日於華府出席眾議院共和黨年度議題會議。路透
美國總統川普6日於華府出席眾議院共和黨年度議題會議。路透

美國總統川普於美東時間12日宣布，即刻起對與伊朗貿易國課徵25%關稅。華爾街日報報導，中國大陸是伊朗最大貿易國家恐首當其衝，但川普此舉也可能反噬，衝擊美中在川習會後談成的貿易休兵協議，並影響川普預定4月訪中行程。

川普未說明這項命令的法律依據，但過去類似的關稅威脅多以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）為依據。白宮迄今未公布任何配套措施，因此仍不清楚這項25%關稅是否會在現行稅率之上另行加徵。

根據麻省理工學院旗下開源資料平台「經濟複雜度觀測站」資料，中國是伊朗最大貿易夥伴；其他主要貿易國包括土耳其、印度、巴基斯坦與亞美尼亞。另據俄羅斯國營塔斯社報導，俄羅斯與伊朗於2025年簽署自由貿易協定，帶動兩國商業往來增加。

華爾街日報指出，美國若再對中國加徵關稅，可能衝擊去年10月底川習會後形成的貿易休兵，並影響川普預定4月訪中行程。

另外，川普去年才與巴基斯坦達成涉及貿易與石油開發的協議；美國也仍與印度進行貿易談判，而印度部分因購買受制裁的俄羅斯石油，目前已遭川普課徵50%關稅。

川普此番關稅動作，正值美國最高法院審理「對等關稅」援引IEEPA是否正當之際，最高法院最快預計14日作出裁決。

關稅 川普

延伸閱讀

得罪川普？澳洲駐美大使陸克文提前離任

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

川普施壓伊朗再升級！對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

相關新聞

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

美國總統川普於美東時間12日宣布，即刻起對與伊朗貿易國課徵25%關稅。華爾街日報報導，中國大陸是伊朗最大貿易國家恐首當其...

川普施壓伊朗再升級！對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

美國總統川普擴大施壓疲於應對大規模抗議活動的德黑蘭當局，宣布對與伊朗「做生意」的國家徵收25%的關稅。

美關稅案可能改本周宣判

美國最高法院9日並未對川普政府課徵對等關稅的合法性做出判決，下次對審理案件宣判的日期為本月14日，目前無法確定是否包括關...

貝森特：對等關稅收入 每月300億美元

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

無論是否被判違憲…BBC：川普關稅之亂 持續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。