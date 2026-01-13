川普：若最高法院判關稅政策違法 美國將「完蛋」

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，如果最高法院裁定他的部分關稅政策違法，美國將會「完蛋」。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，如果最高法院判決他主打的經濟政策違法，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元的款項。

他說：「這還不包括各國和企業為了避開關稅而進行投資，可能要求的『償付』金額。」

他說：「要是把這些投資也算進去，我們談論的可是數兆美元！情況將會一團亂，我們國家幾乎不可能賠得起。」

川普說：「換句話說，如果最高法院對涉及國家安全紅利的政策，做出對美國不利的裁決，那我們就完蛋了！」

最高法院計劃於14日發布裁決意見，而這起於去年11月進行辯論的關稅案，可能列入當天宣判的案件之一。

在該案的言詞辯論過程中，大法官似乎對川普動用緊急權力的做法深表懷疑。川普先前以此權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，並針對墨西哥、加拿大與中國據稱在非法毒品販運中扮演的特定角色，進而加徵關稅。

6位保守派大法官中的幾位，連同3位自由派大法官，皆質疑川普所援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。

本次最高法院的判決範圍並不包含川普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材及汽車。

川普將美國平均有效關稅率提升至自1930年代以來的最高點，並多次警告若這些關稅被撤銷，將造成災難性後果。

