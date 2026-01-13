川普施壓伊朗再升級！對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普擴大施壓疲於應對大規模抗議活動的德黑蘭當局，宣布對與伊朗「做生意」的國家徵收25%的關稅

川普周一下午在社群媒體上發文稱新關稅「即刻生效」，但他沒有透露細節。美國官方尚未發布文件說明相關關稅的範圍。

川普寫道：「任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，都將為與美國做的任何及所有生意繳納25%關稅。這項命令是最終且決定性的。」 

川普並未說明他如何定義「與伊朗做生意」。這個伊斯蘭共和國的主要貿易夥伴包括印度、土耳其和中國。

他此前已因購買俄羅斯石油對印度商品加徵高達50%的關稅。若對中國商品加徵25%的關稅，川普與中國國家主席習近平去年底敲定的貿易休戰協議可能名存實亡。

伊朗大規模騷亂已持續數周，最初因貨幣危機和日益惡化的經濟狀況激發了不滿，但抗議者的矛頭逐漸指向政權，對其統治體系構成1979年以來的最大挑戰。

最高領袖哈米尼的政權並非首次面臨抗議，但這次示威活動蔓延不止。一些報導稱，周末期間，伊朗各地有數十萬人參與其中。根據人權活動家通訊社報導，當局的鎮壓迄今已造成500多人死亡、上萬人被捕。

