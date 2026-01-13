川普：即刻起對與伊朗貿易國課徵25%關稅
伊朗持續血腥鎮壓全國性反政府示威，川普今天宣布，即刻起將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25% 關稅，這一命令是「最終且不得更改」。
美國總統川普在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）上表示，「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改。」
時代雜誌（TIME）今天稍早報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人。雖然伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放大量遺體。
這項關稅宣布的時間點，適逢川普考慮就抗議事件對伊朗採取可能的軍事行動。
川普發文數小時前，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）告訴記者，「川普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上。而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。
伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在今天轉播的記者會上告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」
