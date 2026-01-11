快訊

恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

跟騷法上路3年…未配科技設備 「保護令只是張紙」

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅案可能改本周宣判

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國最高法院9日並未對川普政府課徵對等關稅的合法性做出判決，下次對審理案件宣判的日期為本月14日，目前無法確定是否包括關稅案。

財長貝森特表示，若川普關稅被推翻，財政部有足夠資金進行任何退稅。白宮國家經濟委員會主任哈塞特則說，若川普政府敗訴，也已準備好訴諸其他方式，迅速重新實施關稅。

最高法院從沒提前透露準備好要公布哪些決定，僅在官網上列出大法官會在美東時間14日當天上午10時開庭，對已辯論的案件做出判決。

先前也預告會在9日發布與判決相關的意見，使外界覺得可能包含川普關稅判決，結果當天是針對另一起刑事案做出宣判，未提關稅判決。

貝森特9日對路透表示，若最高法院宣判川普的緊急關稅無效，財政部有足夠資金支付任何關稅退款，但將分批支付，可能持續數周甚或一年。不過，貝森特仍不覺得最高法院會做出不利川普關稅的判決，他覺得拖愈久才出爐，支持川普的可能性就愈大。

關稅 川普

延伸閱讀

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

美國與中國大陸爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

胸前別「快樂川普」徽章 川普卻稱：我從沒快樂過

相關新聞

美關稅案可能改本周宣判

美國最高法院9日並未對川普政府課徵對等關稅的合法性做出判決，下次對審理案件宣判的日期為本月14日，目前無法確定是否包括關...

貝森特：對等關稅收入 每月300億美元

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

無論是否被判違憲…BBC：川普關稅之亂 持續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

對等關稅判決 各國緊盯

美國最高法院對川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收關稅的合法性，將做出判決，若川普敗訴，進口商可能要求...

川普一旦敗訴…美債有壓

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的對等關稅是否合法，美股與美債將迎接一大考驗。

川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。