美關稅案可能改本周宣判

美國最高法院9日並未對川普政府課徵對等關稅的合法性做出判決，下次對審理案件宣判的日期為本月14日，目前無法確定是否包括關稅案。

財長貝森特表示，若川普關稅被推翻，財政部有足夠資金進行任何退稅。白宮國家經濟委員會主任哈塞特則說，若川普政府敗訴，也已準備好訴諸其他方式，迅速重新實施關稅。

最高法院從沒提前透露準備好要公布哪些決定，僅在官網上列出大法官會在美東時間14日當天上午10時開庭，對已辯論的案件做出判決。

先前也預告會在9日發布與判決相關的意見，使外界覺得可能包含川普關稅判決，結果當天是針對另一起刑事案做出宣判，未提關稅判決。

貝森特9日對路透表示，若最高法院宣判川普的緊急關稅無效，財政部有足夠資金支付任何關稅退款，但將分批支付，可能持續數周甚或一年。不過，貝森特仍不覺得最高法院會做出不利川普關稅的判決，他覺得拖愈久才出爐，支持川普的可能性就愈大。