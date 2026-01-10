川普關稅案未決 美最高法院預計1月14日公布裁定

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國最高法院預計於1月14日公布下一批裁決，多起重大案件仍在審理中，包括總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題。

路透社報導，美國最高法院今天在官網指出，大法官14日依既定行程開庭時，可能對已進行言詞辯論的案件發布裁決結果。不過，最高法院不會事先公布將裁決哪些案件。

大法官今天就一宗刑事案件作出裁決。

對於川普關稅措施的裁決，被視為對總統權力的重要考驗，也考驗最高法院是否願意制衡這位共和黨籍總統2025年1月重返白宮以來，對權力作出的廣泛主張。此案裁決結果也將對全球經濟造成影響。

美國最高法院去年11月5日就此案進行辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅的合法性表達質疑。

川普是依據一項原本用於國家緊急狀態的1977年法律來課徵關稅。川普政府目前對下級法院裁定他逾越職權的判決提出上訴。

川普指出，關稅讓美國在財政上更加強大。他日前在社群媒體發文表示，若最高法院裁定關稅違法，將是對美國的「重大打擊」。

目前在最高法院審理的關稅案件，是由受關稅影響的企業，以及美國12個州提出，

此外，這個以6比3由保守派佔多數的最高法院還有其他重要案件等待裁決，包括對「投票權法」（Voting Rights Act）中一項關鍵條款的挑戰。這是美國1965年國會通過的重要聯邦法律，目的在於防止投票中的種族歧視。

關稅 川普

延伸閱讀

大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

相關新聞

若被判違憲…貝森特：還能用其他法律徵關稅

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

若被判違憲…BBC：川普關稅之亂 繼續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。

大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

隨著最高法院即將對美國總統川普全球性關稅的合法性作出裁決，企業高層、報關行與貿易律師正嚴陣以待。川普若敗訴，進口商恐將展...

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的關稅是否合法，這對美股與美債將是另一大考驗。

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

美國最高法院預期會在今（9）日，就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性，做出判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。