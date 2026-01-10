聽新聞
若被判違憲…BBC：川普關稅之亂 繼續重塑全球經濟

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普去年4月2日宣布對等關稅，對全球經濟造成很大影響。 （路透）
美國總統川普去年4月2日宣布對等關稅，對全球經濟造成很大影響。 （路透）

美國總統川普早已表明，無論最高法院關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）指出，川普關稅對全球經濟的震撼低於預期，但仍是ＩＭＦ目前預測今年全球經濟成長率將放緩至百分之三點一的主因之一，低於ＩＭＦ一年前預測的百分之三點三。其他預測值甚至比ＩＭＦ更悲觀。

保加利亞籍ＩＭＦ總裁喬治艾娃最近在播客節目中說，新冠疫情前全球每年經濟成長率平均水準是百分之三點七，如今儘管「沒我們擔憂的那麼糟，卻比應該要有的差」。

關稅已推高許多企業的成本和增添不確定性，使這些企業對未來的計畫與投資難度變大。美國智庫皮特森國際經濟研究所研究員歐布思費爾說，這些企業至今雖展現出韌性，但這些摩擦及不確定會逐漸造成損失。

美國銀行經濟學家巴維指稱，關稅已使美國通膨增○點三至○點五個百分點，去年十一月是百分之二點七，且「我們很可能還沒看到全部的影響」；歐元區通膨率現為百分之二點一、英國為百分之三點二，這顯示美英的通膨數字均遠高於聯準會和英格蘭銀行設定的目標。

另一個對今年全球經濟可能產生重大影響的是重新談判「美墨加協定」，這是川普第一任時簽署和生效。

與關稅有關的川普第二任重要貿易政策，還有限制外國製造商品流入美國。美國貿易代表葛里爾最近表明，「再工業化」和提高製造業在美國經濟結構的比重，皆符合美國國家利益。他暗示繼續徵關稅，理由是少了關稅，美國將不會對汽車製造、造船及製藥挹注新投資。

若被判違憲…貝森特：還能用其他法律徵關稅

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

若被判違憲…BBC：川普關稅之亂 繼續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。

