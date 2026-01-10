聽新聞
0:00 / 0:00

若被判違憲…貝森特：還能用其他法律徵關稅

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
美國財政部長貝森特。 （美聯社）
美國財政部長貝森特。 （美聯社）

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

貝森特八日在明尼蘇達經濟俱樂部發表演說。他為川普依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收的對等關稅辯護，強調相關措施迫使中國、墨西哥和加拿大回到談判桌，遏止芬太尼走私。

貝森特說，若判決不利川普政府，「毫無疑問的是，我們有能力在總收入方面繼續維持大致相同水準的關稅徵收。真正令人存疑且對美國人民的重大改變，就是總統將失去利用關稅作為維護國家安全或當成談判籌碼靈活性」。

貝森特表示，根據ＩＥＥＰＡ徵收關稅，為川普提供巨大影響力。他舉例，川普曾威脅對中國產品徵收百分之百關稅，以報復中國威脅要管制稀土磁鐵出口，「當他（川普）說我們要徵收百分之百關稅時，我的電話立刻響不停，所以，是他把他們（中國）帶回了談判桌。說了這麼多，我想表達的是，我們會失去保衛國家安全的能力和靈活性。」

貝森特表示，援引ＩＥＥＰＡ向外國徵收的對等關稅，目前每月收入約三百億美元，是川普重返白宮前關稅收入的四倍。他說，如果ＩＥＥＰＡ對等關稅被最高法院判決不可徵收，可改用其他法律為法源，讓政府為保護國家安全或報復不公平貿易行為而繼續徵收關稅，可以基本上維持收入不變。

貝森特說：「所以我認為收入不會大減，如果有也微乎其微。真正會減少的是執行與談判能力。」

川普援引ＩＥＥＰＡ徵收一系列關稅，已使美國進口商品平均關稅稅率飆升至近百分之十七。

關稅 川普 貝森特 最高法院 籌碼 公平貿易 白宮 稀土 稅收 稅率

延伸閱讀

大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

川普喊軍費增5成、由關稅支付 但實際上關稅收入不夠付

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

相關新聞

若被判違憲…貝森特：還能用其他法律徵關稅

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

若被判違憲…BBC：川普關稅之亂 繼續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。

大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

隨著最高法院即將對美國總統川普全球性關稅的合法性作出裁決，企業高層、報關行與貿易律師正嚴陣以待。川普若敗訴，進口商恐將展...

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的關稅是否合法，這對美股與美債將是另一大考驗。

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

美國最高法院預期會在今（9）日，就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性，做出判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。